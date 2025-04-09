Бесплатная тапалка Bongo Cat уверенно покоряет чарт самых популярных игр в Steam

Каталог цифрового магазина Steam снова преподнёс приятный сюрприз: одной из самых популярных игр на платформе на этой неделе стал Bongo Cat — минималистичное настольное приложение, в котором мультяшный кот бьёт по барабанам каждый раз, когда пользователь печатает на клавиатуре или кликает мышкой. Несмотря на простейшую концепцию, Bongo Cat достиг пика в более чем 101 000 одновременных игроков, обогнав по активности крупные проекты и заняв 12-е место в общемировом чарте Steam.
Сам по себе Bongo Cat — это нечто среднее между настольным питомцем и бессмысленным, но очаровательным виджетом. Белый котёнок в шляпе поселяется на панели задач Windows и сопровождает каждое ваше действие забавными ударами по воображаемым бонго. При этом подсчёт кликов и нажатий отображается прямо под ним, а по мере «игры» кот может разблокировать различные шапки, в том числе красный гномий колпак, что добавляет элемент неожиданной коллекционируемости.
Популярность Bongo Cat во многом объясняется его бесплатностью, лёгкостью использования и ностальгической любовью к «настольным питомцам», возрождение которых аналитики отметили ещё в начале года. Приложение не мешает работе или играм, практически не влияет на производительность и легко вписывается в повседневное цифровое окружение — особенно на широкоформатных или многоэкранных конфигурациях.
Аудитория тепло отреагировала на появление Bongo Cat, превращая каждое взаимодействие с клавиатурой в мини-спектакль, а рабочий стол — в площадку для виртуального шоу. Игроки делятся скриншотами, экспериментируют с расположением кота и даже устраивают «соревнования» по количеству кликов.
Прямо сейчас в общем чарте популярных игр Bongo Cat находится между Monster Hunter Wilds и Apex Legends. Если её популярность продолжить расти, проект может добраться и до десятки самых востребованных игр в Steam.
Это ж можно чокнутся, не?
Пора на волне популярности добавлять какой-нить шмот и лут, и далее покорять новые вершины онлайна.
Upd
оказывается, там все это есть, тогда не удивителен такой "успех". По примеру Бананы и прочих кликеров, фармят в промышленных масштабах на радость разработчику.
https://steamcommunity.com/market/search?appid=3419430
Это все уже было. Под 95 Винду в свое время выпустили скрин сейвер - картинка большого армированного пальца вместо курсора, который при зажатой кнопке мыши заразно ржал и затирал картинку :) забыл как называется, может кто вспомнит
"Приятный сюрприз" 💩
Халява есть халява. Так что популярность не удивляет.
*Это многое говорит о нашем социуме*
Шутка про BongaCams.