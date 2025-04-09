Бесплатная тапалка Bongo Cat уверенно покоряет чарт самых популярных игр в Steam

Каталог цифрового магазина Steam снова преподнёс приятный сюрприз: одной из самых популярных игр на платформе на этой неделе стал Bongo Cat — минималистичное настольное приложение, в котором мультяшный кот бьёт по барабанам каждый раз, когда пользователь печатает на клавиатуре или кликает мышкой. Несмотря на простейшую концепцию, Bongo Cat достиг пика в более чем 101 000 одновременных игроков, обогнав по активности крупные проекты и заняв 12-е место в общемировом чарте Steam.

Сам по себе Bongo Cat — это нечто среднее между настольным питомцем и бессмысленным, но очаровательным виджетом. Белый котёнок в шляпе поселяется на панели задач Windows и сопровождает каждое ваше действие забавными ударами по воображаемым бонго. При этом подсчёт кликов и нажатий отображается прямо под ним, а по мере «игры» кот может разблокировать различные шапки, в том числе красный гномий колпак, что добавляет элемент неожиданной коллекционируемости.

Популярность Bongo Cat во многом объясняется его бесплатностью, лёгкостью использования и ностальгической любовью к «настольным питомцам», возрождение которых аналитики отметили ещё в начале года. Приложение не мешает работе или играм, практически не влияет на производительность и легко вписывается в повседневное цифровое окружение — особенно на широкоформатных или многоэкранных конфигурациях.

Аудитория тепло отреагировала на появление Bongo Cat, превращая каждое взаимодействие с клавиатурой в мини-спектакль, а рабочий стол — в площадку для виртуального шоу. Игроки делятся скриншотами, экспериментируют с расположением кота и даже устраивают «соревнования» по количеству кликов.

Прямо сейчас в общем чарте популярных игр Bongo Cat находится между Monster Hunter Wilds и Apex Legends. Если её популярность продолжить расти, проект может добраться и до десятки самых востребованных игр в Steam.