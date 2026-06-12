Book Nook - медитативная игра о создании диорам расскажет историю жизни через уютные мини-миры

Издатель WINGS и студия Malapata Studio анонсировали Book Nook — новую игру в жанре создания диорам, которая выйдет на PC через Steam. Дата релиза пока не раскрыта, однако проект уже позиционируется как «тихая медитация о радости творчества», ориентированная на спокойный, созерцательный опыт.

Book Nook предлагает игрокам шаг за шагом собирать миниатюрные сцены, размещая мебель, украшения и мелкие детали, формируя небольшие уютные пространства. Основной акцент сделан не на скорости или сложных механиках, а на процессе творчества, где каждая диорама постепенно превращается в законченную композицию, отражающую определённое настроение или воспоминание.

По словам директора студии Анабель Санчес, вдохновением для проекта стали реальные «книжные уголки» — уютные пространства для чтения, в которых легко теряется ощущение времени. Разработчики стремятся передать это чувство погружения и спокойствия, превратив его в интерактивный опыт.

Отдельную роль в игре играет сюжетная линия, связанная с персонажами Дарио и Элорой. Их история охватывает разные этапы жизни — от детства до старости — и раскрывается через создаваемые игроком сцены. Таким образом, диорамы становятся не просто элементом декора, а способом рассказать эмоциональную историю о любви, семье и поддержке.

Интересно, что Book Nook развивает идеи предыдущего проекта Malapata Studio — Camper Van: Make it Home, где также делался акцент на уютной атмосфере и внимании к деталям. На этот раз разработчики усиливают этот подход, добавляя элементы головоломок, которые делают процесс сборки более структурированным, но не нарушают общий медитативный ритм.

Проект также поддерживается фондом Wings Fund Me, который специализируется на инвестициях в игровые студии, возглавляемые женщинами. Ранее фонд уже сотрудничал с Malapata Studio, и его участие позволяет команде сохранять творческую независимость.

Book Nook выглядит как ещё один представитель растущего направления «уютных» игр, где главной целью становится не победа, а состояние спокойствия и личного вовлечения в процесс создания чего-то маленького, но значимого.