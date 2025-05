Состоялся релиз The Book of Aaru - изометрический экшен-рогалик, происходящий в Древнем Египте

Независимая чешская студия Amenti Studio выпустила The Book of Aaru - экшен-изометрический roguelite, действие которого происходит в Древнем Египте, который уникальным образом пронизан темными научно-фантастическими влияниями.

В игре вы возьмете на себя роль Эмили Сэндс, отважной исследовательницы, которая таинственно исчезла во время поисков храма Осириса в 1926 году. Проклятые и лишенные человечности, они будут перемещаться по искусно созданным коридорам-ловушкам, каждый из которых представляет собой уникальное испытание, требующее разнообразных навыков, точного расчета времени и гибкой стратегии. В игре есть активный мета-прогресс, который вознаграждает игроков за дополнительную инициативу, а не только за прохождение уровней.Это происходит через такие действия, как разрушение окружения и раскрытие скрытых секретов.

По словам разработчиков, при создании игры они вдохновлялись такими хитами, как Hades и Curse of the Dead Gods, но у The Book of Aaru есть несколько собственных трюков в рукаве. Она представляет собой постоянно развивающийся лабиринт, где ориентиры и ключевые локации останутся прежними, но хитрые ловушки вокруг вас будут держать вас в напряжении.

Дополнительные особенности игры:

Случайная генерация уровней: Каждый забег уникален благодаря случайно собранным локациям.

Каждый забег уникален благодаря случайно собранным локациям. Боевая система с двумя видами оружия: Освойте искусство двойного оружия и создавайте разрушительные комбо.

Освойте искусство двойного оружия и создавайте разрушительные комбо. Механика замедления времени: Превратите замедление времени в оружие разрушения и неуязвимости.

Превратите замедление времени в оружие разрушения и неуязвимости. Система улучшения глифов: Усиливайте персонажа, комбинируя глифы и броню. Получайте уникальные бонусы и усиливайте их с помощью экипировки.

Усиливайте персонажа, комбинируя глифы и броню. Получайте уникальные бонусы и усиливайте их с помощью экипировки. Создание усилений: Создавайте временные усиления прямо во время экспедиции, оценивая их стоимость по сравнению с материалами прогрессии.

Создавайте временные усиления прямо во время экспедиции, оценивая их стоимость по сравнению с материалами прогрессии. Классы оружия: Каждый класс предлагает уникальные стили и стратегии боя.

Каждый класс предлагает уникальные стили и стратегии боя. Разрушительные песчаные бури: Выживите в условиях урагана, поглощающего всё на своём пути.

Игру можно приобрести со скидкой 10% до 10 июня - 495 RUB / 292 UAH