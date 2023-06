Атмосферная приключенческая игра The Bookwalker: Thief of Tales получила дату выхода и демоверсию ©

Заблудитесь в хорошей книге, в буквальном смысле, в этом уникальном изометрическом фэнтезийном приключении

The Bookwalker: Thief of Tales, новая приключенческая игра в жанре фэнтези от Do My Best и TinyBuild, теперь имеет дату выхода и игровую демоверсию.

Как стало известно на летней выставке Future Games Show Summer Showcase, теперь игроки смогут стать на место главного героя Этьена Квиста - писателя-воришки, обладающего способностью погружаться в книги - 22 июня 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X, PS4 и Xbox One (плюс Game Pass). Более того, демо-версия игры доступна уже сейчас.

Главный герой Квист - некогда признанный писатель, который после того, как его признали виновным в ужасном преступлении, больше не может писать. Желая восстановить свое имя и статус, Квист заключает сделку с боссом магической мафии, который дает ему возможность входить в сюжетные миры классических книг. В обмен на возможность заново открыть свое ремесло Квист должен найти и украсть легендарные предметы для своего криминального помощника - в том числе молот Тора и Экскалибур короля Артура.

В ходе всего этого Квист будет путешествовать по разным местам - от средневековых тюрем до заснеженных гор и научно-фантастических космических кораблей, среди множества других миров, созданных на страницах и в воображении читателя. Как повествовательно-приключенческая игра, вы, в свою очередь, должны будете расшифровать множество умственных и физических головоломок, которые требуют интуитивного, критического мышления, пока вы перемещаетесь между фантазией и реальностью Квиста. Мистическая сила чернил", как говорится на странице The Bookwalker: Thief of Tales в Steam, может быть использована для манипулирования окружением, открывая новые пути для исследования и, в конечном счете, приближая вас к восстановлению своего имени.

Если все это звучит заманчиво, демоверсия The Bookwalker: Thief of Tales доступна для игры прямо сейчас. Выход полной версии игры запланирован на 22 июня 2023 года.

