Состоялся релиз атмосферной приключенческой игры The Bookwalker: Thief of Tales от российских разработчиков ©

The Bookwalker: Thief of Tales - изометрическая пошаговая приключенческая игра, разработанная компанией авторами The Final Station, в которой вы играете за Этьена Квиста, писателя-воришку, обладающего способностью погружаться в книги.

Игрокам предстоит изменить форму повествования культовых историй, отправившись в путешествие за искуплением, чтобы раскрыть скрытый мир. The Bookwalker: Thief of Tales уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X и ПК.