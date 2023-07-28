Анонсирована гоночная игра Bootlegger's Racing Story, она сделана в духе игры Mafia

Вернитесь в бурные 1930-е и погрузитесь в мир бутлегерства с высокими ставками в эпоху сухого закона в Америке. Приготовьтесь присоединиться к Джону Хамертону, автоинженеру и механику на пенсии, который отправляется в дерзкое путешествие, чтобы спасти свой дом и выплатить налоговый долг.
Вы будете путешествовать по коварным дорогам и узким тропам, участвуя в гонках на время, уклоняясь от безжалостного преследования полиции и доставляя запрещенный алкоголь в различные пункты назначения.
По мере прохождения игры у вас будет возможность улучшать и настраивать свой автомобиль. Повысить его скорость, управляемость и прочность, чтобы получить преимущество над конкурентами.
Выглядит скорее так как будто моды накатили на мафию.
честно шляпотень какая то , ждём подробное видео !
Как мафия 1
Выг ляд ит
Оригинал Мафия 1 с модами? Впрочем, выглядит атмосферно. Быть может нечто годное, да получится...
Выглядит как Motorama