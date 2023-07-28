Анонсирована гоночная игра Bootlegger's Racing Story, она сделана в духе игры Mafia ©

Вернитесь в бурные 1930-е и погрузитесь в мир бутлегерства с высокими ставками в эпоху сухого закона в Америке. Приготовьтесь присоединиться к Джону Хамертону, автоинженеру и механику на пенсии, который отправляется в дерзкое путешествие, чтобы спасти свой дом и выплатить налоговый долг.

Вы будете путешествовать по коварным дорогам и узким тропам, участвуя в гонках на время, уклоняясь от безжалостного преследования полиции и доставляя запрещенный алкоголь в различные пункты назначения.

По мере прохождения игры у вас будет возможность улучшать и настраивать свой автомобиль. Повысить его скорость, управляемость и прочность, чтобы получить преимущество над конкурентами.