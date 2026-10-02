Моддер перенес боевую систему и персонажей Kingdom Hearts в оригинальную Borderlands

Энтузиаст под ником tvllerr продемонстрировал первые результаты необычного технического эксперимента по слиянию 2 совершенно разных игровых вселенных. Разработчик сумел перенести ключевые механики, боевую систему и модели персонажей из культовой японской ролевой игры Kingdom Hearts в шутер от первого лица Borderlands.

В опубликованных геймплейных роликах главный герой Kingdom Hearts по имени Сора перемещается по пустошам Пандоры и сражается с местными скагами с помощью своего фирменного клинка-ключа. В проекте полностью воспроизведена боевая анимация персонажа, система автоприцеливания, выпадение очков опыта и классическое командное меню с атаками, магией и предметами. Элементы интерфейса японской ролевой игры работают параллельно со счетчиками урона и мини-картой из Borderlands.

Спустя короткое время автор проекта расширил модификацию и внедрил на локации Пандоры постоянных спутников Соры - Дональда Дака и Гуфи. Герои активно поддерживают протагониста в битвах, используют собственное оружие, атакуют монстров и передвигаются по арене в соответствии со своими алгоритмами поведения из оригинальной игры Square Enix.

В планах сделать проект общедоступным, однако сейчас модификация находится в крайне нестабильном состоянии с большим количеством ошибок, поэтому точные сроки релиза пока неизвестны. На эту разработку возлагаются большие надежды.

- tvllerr, создатель модификации

Подобные эксперименты строятся на технологии сквозного проброса кода и механик между движками разных игр. В фанатском сообществе проект вызвал бурную реакцию, породив споры об использовании современных инструментов на базе нейросетей для декомпиляции и связки кода, а также волну сравнений с недавними аналогичными модификациями для Fallout: New Vegas.

На данный момент модификация находится на раннем этапе производства и не имеет публичной сборки для загрузки. Разработчик продолжает дорабатывать стабильность кода и делится новостями о развитии проекта на своем сервере в Discord.