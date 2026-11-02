Продажи франшизы Borderlands превысили 100 миллионов копий - Gearbox поблагодарила фанатов

Gearbox и 2K обратились к сообществу Borderlands с важным сообщением. Главная новость — франшиза официально преодолела отметку в 100 миллионов проданных копий.

В студии отметили, что такого результата удалось достичь благодаря преданным фанатам.

«Для нас всё началось с первой Borderlands в 2009 году, и мы рады каждому, кто присоединился к нам в Borderlands на этом пути», — говорится в обращении.

Разработчики также напомнили, что совсем недавно исполнился год с момента запуска Borderlands 4 на планете Кайрос. За это время игроки получили два сюжетных дополнения, пять наборов Bounty Pack, двух новых искателей Хранилища и множество новых функций.

Кроме того, Gearbox анонсировала благотворительную инициативу. С 6 ноября игроки смогут принять участие в ежегодном событии The Hunt. В этом году 2K Foundations и Gearbox удвоят каждую пожертвованную сумму до рекордного показателя прошлого года. Тогда мероприятие собрало почти 119 тысяч долларов для детской исследовательской больницы St. Jude, а в этот раз общими усилиями рассчитывают привлечь более 230 тысяч.

Студия также поделилась планами на будущее. Хотя дорожная карта первого года завершена, команда уже активно работает над новым контентом для Borderlands 4, который выйдет в следующем году. Еженедельные активности и испытания сообщества продолжатся. Помимо этого, разработчики обдумывают будущее всей франшизы и просят игроков делиться идеями о том, каких персонажей они хотят видеть снова и какие истории заслуживают продолжения.