Рыжеволосая Кейт Бланшетт со своей командой в первом трейлере экранизации Borderlands

Прошло много лет с тех пор, как был анонсирован фильм Borderlands, и большую часть этого времени казалось, что фильм никогда не выйдет. Но теперь, спустя почти десять лет после того, как мы впервые услышали о нем, у нас наконец-то есть трейлер к фильму Элая Рота "Бордерлендс".
Трейлер знакомит нас с основами сюжета, который должен быть узнаваем для любого фаната Borderlands: группа охотников за сокровищами, включая Лилит (Кейт Бланшетт) и Роланда (Кевин Харт), прибывает на враждебную Пандору в поисках хранилища, в котором, по слухам, находятся несметные богатства, и их направляет робот по имени Железяка, озвученный Джеком Блэком. Попав туда, они обнаруживают странную и опасную планету, полную чудаков и ужасающих существ. В трейлере можно увидеть и других фаворитов серии, таких как Таннис (Джейми Ли Кертис) и Крошка Тина (Ариана Гринблатт).
Фильм официально не является каноном по отношению к играм, но в нем явно заимствованы многие персонажи из серии. Такие персонажи, как Роланд и Лилит, впервые появились в оригинальной Borderlands, а вот Крошка Тина, которая часто встречается в трейлере, появилась только в Borderlands 2.
Выход фильма намечен на 9 августа.
Там и Мокси даже мелькнула /02;14/....Только это уже не очаровашка Мокси а какая то потасканная,с перепою лярва из Жмеринки. Зойка- синий сосок. Не хватает окурка в пасти...или она его выплюнула? Будучи преданным поклонником франшизы ,расцениваю увиденное как пакость и кощунство ( при всей моей широте и демократичности взглядов).И ничуть не удивлюсь если будет скандал....и хорошо бы с битьём морд и стекол.
это случаем не Мадонна?
Тотальный мискаст и замена 30 летних персонажей на пенсионеров, ожидается кринж, бесхребетный юмор и ВОУК повестка каждую минуту.
шутки на уровне амёб, очередной эпик фейл!
ну так от создателей последнего паука и венома)))
норм, могло бы быть и хуже. скалы не хватает=) для полноты трэша. железяка отличный
Хех, думаю, это будет весьма вкусный провал) Надо бы "пожать" руку тому придурку, который решил, что на роли симпатичных и молодых девчонок из игры лучше всего подойдут женщины в возрасте и почти старушки XD Почему нельзя было взять и всю четвёрку сделать из первой части? Намешали всего в кучу, авось, что-то прокатит...Ну и то, что они даже не попытались сделать это в характерной стилистике комиксов, то бишь, с сел-шейдингом - явный показатель того, какие "фанаты" делали этот фильм. Да ё-мое, они даже музыку совсем не в духе Борды взяли для трейлера, там отродясь такого не было!
кстати, изначально Бордерлэндс должен был быть с красивым графоном на Unreal 3, но потом всё изгадили целл-шэйдингом
Ох, зря Элай Рот подписался на это.
Спорный трейлер графика вроде норм . Персонажи промолчу кроме железяки мимо всë. Бредовая мода состаривать персов которым было от сили лет по 20 25.Будто актëров нет молодых. Посмотрим нот атмосферы как то не чувствуется. Безумный макс на минималках
Хорошо выглядит, трейлер порадовал, обязательно посмотрю, ну и Кейт Бланшетт везде хороша, ставлю что выйдет годным.
Против актрисы Бланшет ничего не имею, но на роль думаю чуть помоложе нужна была актриса
чел в роли железяки норм, остальные, ну, так себе, игры по большей части нельзя экранизировать, ведь они расширенные варианты кинематографа с интерактивным погружением, а кино получается деграднутость в обратку, и где ГГ???
клуб престарелых в поисках хранилища...
Несмотря на то, что одни женщины и негр видно, что сделано с душой, посмотрим
а ты только это увидел ? 🤣