Рыжеволосая Кейт Бланшетт со своей командой в первом трейлере экранизации Borderlands

Прошло много лет с тех пор, как был анонсирован фильм Borderlands, и большую часть этого времени казалось, что фильм никогда не выйдет. Но теперь, спустя почти десять лет после того, как мы впервые услышали о нем, у нас наконец-то есть трейлер к фильму Элая Рота "Бордерлендс".

Трейлер знакомит нас с основами сюжета, который должен быть узнаваем для любого фаната Borderlands: группа охотников за сокровищами, включая Лилит (Кейт Бланшетт) и Роланда (Кевин Харт), прибывает на враждебную Пандору в поисках хранилища, в котором, по слухам, находятся несметные богатства, и их направляет робот по имени Железяка, озвученный Джеком Блэком. Попав туда, они обнаруживают странную и опасную планету, полную чудаков и ужасающих существ. В трейлере можно увидеть и других фаворитов серии, таких как Таннис (Джейми Ли Кертис) и Крошка Тина (Ариана Гринблатт).

Фильм официально не является каноном по отношению к играм, но в нем явно заимствованы многие персонажи из серии. Такие персонажи, как Роланд и Лилит, впервые появились в оригинальной Borderlands, а вот Крошка Тина, которая часто встречается в трейлере, появилась только в Borderlands 2.

Выход фильма намечен на 9 августа.