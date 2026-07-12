Слух: Bungie может превратить первую Borderlands в сервисный шутер, а Borderlands 2 - сделать эксклюзивом PlayStation 6

Инсайдерский слух утверждает, что Bungie, Sony, 2K и Gearbox находятся на самой ранней стадии обсуждений ремейка оригинальной Borderlands. Сообщается, что игру хотят переосмыслить как сервисный лутер-шутер в духе Destiny.
Если проект получит зеленый свет, он может предложить открытый мир, похожий на Borderlands 4, сезонную модель с платным контентом и полунастраиваемых персонажей вместо оригинальных Искателей Хранилища.
Кроме того, тот же источник утверждает, что Gearbox рассматривает возможность выпуска ремейка Borderlands 2 в качестве временного эксклюзива PlayStation 6.
Как утверждается, информация поступила от «коллеги, работающего в отделе Business Development компании 2K». При этом никаких официальных подтверждений со стороны Bungie, Sony, 2K или Gearbox пока не поступало, поэтому к этим сведениям стоит относиться исключительно как к слуху.
Информация не получила официального подтверждения и на данный момент основана на неподтвержденном слухе, который изначально появился на 4chan и позже был распространен создателем контента по Destiny под ником Trance.
Клоуны
Вижу только один плюс во всем этом - Банжи давно уже часть Сони, а значит потенциальная официальная русская озвучка. Но на сколько я понял, еще утром, 99% что это все фейк.
насранно знатно, мне то всё равно, но фанаты там хуеют изрядно с одного только оптимизона и дерьмо сюжета.... Кринж крч, это не ждём
Чёт на бред какой-то похоже, особенно про эксклюзив Borderlands 2 для PlayStation, во первых оригинал этой игры вообще на всех возможных платформах есть, во вторых Gearbox (и 2K) с Microsoft сотрудничает.
это не переосмвсление это пиз раним частям как хорошим играм(((((