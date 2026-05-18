Take-Two потратила 50 миллионов долларов на смену визуального стиля Borderlands перед самым релизом

Глава Take-Two Штраус Зельник рассказал, что незадолго до выхода первой Borderlands компания решилась на дорогостоящую переработку визуального стиля игры. По его словам, изменение обошлось издателю примерно в 50 миллионов долларов и задержало релиз больше чем на год.

Изначально Borderlands выглядела как типичный мрачный шутер эпохи Xbox 360 с реалистичной графикой в духе Gears of War. Однако уже почти перед завершением разработки руководство пришло к выводу, что проект слишком похож на другие игры того времени и не выделяется на рынке.

Зельник вспомнил, что один из руководителей прямо заявил ему: команда ошиблась с визуальным направлением и игру нужно фактически переделывать. Несмотря на огромные расходы и риски, Take-Two поддержала идею, после чего Borderlands получила фирменный cel-shading, ставший визитной карточкой серии.

По словам Зельника, без этого решения франшиза вряд ли добилась бы такого успеха. Он также отметил, что большинство крупных издателей, скорее всего, не стали бы вкладывать десятки миллионов долларов в столь позднюю переработку проекта, особенно когда игра уже почти готова к релизу.

В итоге риск оправдался: вышедшая в 2009 году Borderlands превратилась в одну из самых узнаваемых игровых серий и положила начало целой франшизе.