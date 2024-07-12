Вышел новый трейлер экранизации Borderlands

Lionsgate опубликовала новый трейлер экранизации Borderlands, премьера которой назначена на 9 августа 2024 года. В нем показали главных героев, а также кадры со съемок фильма.
В фильме Borderlands главные герои отправляются на поиски дочери главы оружейной корпорации Atlas. Чтобы отыскать девочку, на планету Пандора возвращается сирена Лилит — преступница с таинственным прошлым.
Режиссером фильма выступил Элай Рот («Тайна дома с часами»). Главные роли исполнили Кейт Бланшетт («Властелин колец: Братство кольца»), Джейми Ли Кертис («Достать ножи»), Кевин Харт («Полтора шпиона»), Флориан Мунтяну («Крид 2»), Джек Блэк («Школа рока») и Ариана Гринблатт («Мстители: Война бесконечности»).
Бабульки и негр едут в собес за пенсией 🤣
с внучкой и домашним животным
Для кого они это снимают? Для умишком обделённых? Тогда понятно.
Да выпускали бы по тихому быстрее на видео чтобы все забыли о этом позоре.
Какой же это треш...