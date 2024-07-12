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Borderlands 20.10.2009
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
8.8 3 084 оценки

Вышел новый трейлер экранизации Borderlands

Simple Jack
Новости

Lionsgate опубликовала новый трейлер экранизации Borderlands, премьера которой назначена на 9 августа 2024 года. В нем показали главных героев, а также кадры со съемок фильма.

В фильме Borderlands главные герои отправляются на поиски дочери главы оружейной корпорации Atlas. Чтобы отыскать девочку, на планету Пандора возвращается сирена Лилит — преступница с таинственным прошлым.

Режиссером фильма выступил Элай Рот («Тайна дома с часами»). Главные роли исполнили Кейт Бланшетт («Властелин колец: Братство кольца»), Джейми Ли Кертис («Достать ножи»), Кевин Харт («Полтора шпиона»), Флориан Мунтяну («Крид 2»), Джек Блэк («Школа рока») и Ариана Гринблатт («Мстители: Война бесконечности»).

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-9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Без негатива

Бабульки и негр едут в собес за пенсией 🤣

5
SGate

с внучкой и домашним животным

-1
Ahnx

Для кого они это снимают? Для умишком обделённых? Тогда понятно.

2
BloodTakeshi

Да выпускали бы по тихому быстрее на видео чтобы все забыли о этом позоре.

1
Exies27

Какой же это треш...

1