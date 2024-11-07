Два игрока поставили новый рекорд по прохождению Borderlands 2 без получения урона с разницей в несколько часов

Один из героев этой новости, HeyBlasty, наконец-то закрыл одну из своих самых сложных задач — прохождение Borderlands 2 без получения урона. На подготовку и попытки в сумме он потратил более 800 часов. Удивительно, что первым этот мировой рекорд установил его соратник и друг, darksmoke11, всего за несколько часов до самого HeyBlasty. В интервью для GamesRadar+ HeyBlasty утверждает, что это самая сложная игра, которую ему довелось пройти без получения урона — топ-1 в списке из 112 игр, среди которых такие проекты, как Dark Souls, Skyrim и Celeste.

Может показаться, что Borderlands 2, как шутер от первого лица со множеством непредсказуемых источников урона и попаданий — плохой выбор для no-damage прохождения. Гораздо сложнее, чем внешне трудные игры вроде Dark Souls, где урон более очевиден и заметен. Но HeyBlasty говорит, что настоящая проблема заключается в длительности игры, а его решение транслировать финальные прохождения без перерывов только увеличивало давление, помноженное на утомление. "Если бы я сравнил, например, Borderlands 2 с Dark Souls 3 — прохождение последней занимает 1.5-2 часа. Если взять любой равнозначный по длительности отрезок геймплея из Borderlands 2, он не был бы сложнее, чем Dark Souls."

HeyBlasty начал играть в Borderlands 2 с декабря 2023 года, и в начале он просто надеялся пройти первую главу, предполагая, что никак не сможет пройти последние главы без урона. После череды неудач он начал разрабатывать стратегии с разными персонажами. Зеро и Гейдж не подходили для его цели, поэтому ядром его прохождения стал Аксон с его развертываемой турелью. HeyBlasty начал исследовать ИИ в Borderlands 2, чтобы понять, как избежать боя, где возможно. Оказалось, что многие враги не заметят тебя, если ты не начнешь стрельбу первым. Это стало основой его стратегии — использованию укрытий, турелей и несколько правильно брошенных гранат, которые помогали справиться с неизбежными сражениями.

Проблемы случались даже с этой выверенной тактикой. Например, при убийстве четырех врагов по какой-то причине срабатывал триггер. Если ты окажешься рядом во время срабатывания, враги начинают замечать твое присутствие. Оставаться на той же позиции становится невозможно. В ход шло использование сейфовых позиций, старомодных глитчей FPS и литры коррозии.

Самыми трудными разделами на пути к успеху стали седьмая и четырнадцатая главы, босс Ангела, босс BNK3R и финальный босс (который едва не нанес урон, чуть не сорвав почти завершенное прохождение). Босс BNK3R оказался особенно сложным и заставил HeyBlasty несколько раз усомниться в возможности подобного прохождения. "Каждый раз, когда мне удавалось его пройти, это было настоящим чудом. Та ещё головоломка".