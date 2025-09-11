Студия GamesVoice объявила о релизе русской озвучки для Borderlands 2 вместе с несколькими дополнениями

Студия GamesVoice объявила о выпуске русского озвучания для Borderlands 2 вместе с дополнениями «Капитан Скарлетт и её пиратское сокровище», «Как Маркус спас День наёмника», «Кровавый урожай Т.К. Бахи» и «Налёт на Цифровой Пик». Теперь игроки смогут пройти основную игру и эти DLC полностью на русском языке, с полным пониманием всех диалогов и действий персонажей.

В новой версии адаптированы субтитры, переведены названия локаций на карте, доработаны видеоролики и загрузочные экраны, исправлены ошибки и обновлены тексты. Остальные дополнения тоже частично «орусели», но их дубляж пока не полный. Скачать можно вот здесь.

GamesVoice планирует продолжать работу над остальными DLC, ориентируясь на реакцию сообщества. Студия также предложила стимул: если за неделю пост соберёт донатов на сумму от 50 тысяч рублей, они постараются как можно скорее озвучить мистера Торрга, чтобы полностью завершить проект.

Поддержка фанатов через донаты и подписку сыграла ключевую роль в создании релиза, и команда выражает благодарность всем, кто помог воплотить идею в жизнь. Теперь российские игроки смогут насладиться полным опытом Borderlands 2 на родном языке и по-настоящему погрузиться в хаотичный мир Пандоры.