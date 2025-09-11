ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 2 17.09.2012
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
9.1 6 623 оценки

Студия GamesVoice объявила о релизе русской озвучки для Borderlands 2 вместе с несколькими дополнениями

butcher69 butcher69

Студия GamesVoice объявила о выпуске русского озвучания для Borderlands 2 вместе с дополнениями «Капитан Скарлетт и её пиратское сокровище», «Как Маркус спас День наёмника», «Кровавый урожай Т.К. Бахи» и «Налёт на Цифровой Пик». Теперь игроки смогут пройти основную игру и эти DLC полностью на русском языке, с полным пониманием всех диалогов и действий персонажей.

Borderlands 2 "Русификатор текста и звука" [v1.1] {GamesVoice}

В новой версии адаптированы субтитры, переведены названия локаций на карте, доработаны видеоролики и загрузочные экраны, исправлены ошибки и обновлены тексты. Остальные дополнения тоже частично «орусели», но их дубляж пока не полный. Скачать можно вот здесь.

GamesVoice планирует продолжать работу над остальными DLC, ориентируясь на реакцию сообщества. Студия также предложила стимул: если за неделю пост соберёт донатов на сумму от 50 тысяч рублей, они постараются как можно скорее озвучить мистера Торрга, чтобы полностью завершить проект.

Поддержка фанатов через донаты и подписку сыграла ключевую роль в создании релиза, и команда выражает благодарность всем, кто помог воплотить идею в жизнь. Теперь российские игроки смогут насладиться полным опытом Borderlands 2 на родном языке и по-настоящему погрузиться в хаотичный мир Пандоры.

Пользователь ВКонтакте

Нееет!.. Не надо портить малышку Тину русской озвучкой! Никто не сможет передать ее манеру говорить и то безумие... // Енот Важный

7
Haliburton

Ты хорошо знаешь английский, что бы прочувствовать манеру и безумие ? как ты пишешь, субтитры не в счёт

3
Fronyx

Так просто не устанавливай ру озвучку

3
Neko-Aheron

Актуально... нИчего* не скажешь

6
Fronyx

нИчего*

Neko-Aheron Fronyx

поправил, как ты посоветовал... спасибо

2
J a r v i s

Уже бы бл*ть на RDR 2 собрали, чем на всякую х*йнб

4
Haliburton

Зачем нудятину озвучивать ? её надо играть перед сном виде снотворного

4
Бэтмен из Блавикена

25млн+ есть?

1
Barred

Сколько лет делали? Кто-нибудь следил?)

2
Виталий Лобастов

510 лет ждали XD

2
dongak
Вышла новая версия озвучки Borderlands 2

Пост 2018 года

2
Barred dongak

ГейсВоис делают неплохо, но очень долго.

ЮрийSport

Любая русская озвучка это приятная новость!

Лично мне эта игра не интересна и даже озвучкой не затянет.

2
sa1958

Отлично. Пошли скачивать.

SoRaS3

Норм. Молодцы.