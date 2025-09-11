Студия GamesVoice объявила о релизе русской озвучки для Borderlands 2 вместе с несколькими дополнениями

Студия GamesVoice объявила о выпуске русского озвучания для Borderlands 2 вместе с дополнениями «Капитан Скарлетт и её пиратское сокровище», «Как Маркус спас День наёмника», «Кровавый урожай Т.К. Бахи» и «Налёт на Цифровой Пик». Теперь игроки смогут пройти основную игру и эти DLC полностью на русском языке, с полным пониманием всех диалогов и действий персонажей.
В новой версии адаптированы субтитры, переведены названия локаций на карте, доработаны видеоролики и загрузочные экраны, исправлены ошибки и обновлены тексты. Остальные дополнения тоже частично «орусели», но их дубляж пока не полный. Скачать можно вот здесь.
GamesVoice планирует продолжать работу над остальными DLC, ориентируясь на реакцию сообщества. Студия также предложила стимул: если за неделю пост соберёт донатов на сумму от 50 тысяч рублей, они постараются как можно скорее озвучить мистера Торрга, чтобы полностью завершить проект.
Поддержка фанатов через донаты и подписку сыграла ключевую роль в создании релиза, и команда выражает благодарность всем, кто помог воплотить идею в жизнь. Теперь российские игроки смогут насладиться полным опытом Borderlands 2 на родном языке и по-настоящему погрузиться в хаотичный мир Пандоры.
Нееет!.. Не надо портить малышку Тину русской озвучкой! Никто не сможет передать ее манеру говорить и то безумие... // Енот Важный
Ты хорошо знаешь английский, что бы прочувствовать манеру и безумие ? как ты пишешь, субтитры не в счёт
Так просто не устанавливай ру озвучку
Актуально... нИчего* не скажешь
нИчего*
поправил, как ты посоветовал... спасибо
Уже бы бл*ть на RDR 2 собрали, чем на всякую х*йнб
Зачем нудятину озвучивать ? её надо играть перед сном виде снотворного
25млн+ есть?
Сколько лет делали? Кто-нибудь следил?)
510 лет ждали XD
Пост 2018 года
ГейсВоис делают неплохо, но очень долго.
Любая русская озвучка это приятная новость!
Лично мне эта игра не интересна и даже озвучкой не затянет.
Отлично. Пошли скачивать.
Норм. Молодцы.