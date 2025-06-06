В Steam бесплатно раздают Borderlands 2 - геймеры в ярости из-за Take-Two

В Steam началась бесплатная раздача популярного шутера Borderlands 2. Акция приурочена к распродаже игр серии. Шутер доступен пользователям из РФ, но без русского языка, который раньше добавлялся в библиотеку отдельным клиентом. И это не самая главная причина резкого падения рейтинга игры в Steam.

Рейтинг Borderlands 2 в Steam

Геймеры уверены, что Take-Two требует подписывать новое пользовательское соглашение. По нему компания собирает личные данные: имена, пароли, электронные почты, геолокацию и многое другое. Все дело в неком сервисе Spyware.

Вшили в игру spyware и продают ваши данные третьим лицам...

Новое лицензионное соглашение подразумевает передачу личных фото, возраста, электронной почты и прочего непонятным третьим лицам в виде рекламных контор и хер знает кого еще.

Take-Two изменила соглашение и добавила spyware и не только. Что делает spyware? Он собирает вашу информацию, такую как: имя, эл. почту, номер телефона, фотографии и т.д. И все данные предают третьим лицам.

На снижение оценок Borderlands 2 в Steam повлияли и слова Рэнди Питчфорда — генерального директора Gearbox. Руководитель студии уверен, что настоящие фанаты купят игру за любые деньги. Даже за $80 (около 6 тыс. рублей).