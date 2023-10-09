Borderlands 3 на Nintendo Switch сравнили с версией для PS5 ©

Несколько дней назад появилась Borderlands 3: Ultimate Edition - портированная версия лутер-шутера от Gearbox, созданная специально для Nintendo Switch. Но как она выглядит в сравнении с версиями для консолей Microsoft и Sony? На этот вопрос отвечает видеосравнение с версией для PS5, сделанное GameXPlain, которое вы можете посмотреть ниже.

Как мы видим, на Nintendo Switch был достигнут ряд компромиссов, начиная с разрешения и заканчивая качеством текстур, окклюзией окружения, затенением, расстоянием прорисовки, освещением, частицами и многим другим. Однако, учитывая, что речь идет о портативном железе, результат в целом выглядит неплохо, в том числе благодаря своеобразному графическому стилю серии Borderlands.

Еще одно отличие - частота кадров, которая в версии для Nintendo Switch явно ниже, чем на PS5. В этой связи, согласно анализу, проведенному SwitchUp, частота кадров в Borderlands 3 на Nintendo Switch в разблокированном состоянии стремится к 60 fps, а средняя частота обычно находится в диапазоне 45-55 fps.

Borderlands 3: Ultimate Edition можно приобрести на Switch по цене 59,99 евро. В дополнение к базовой игре оно включает все DLC и ранее выпущенные бонусы для других версий, а также несколько дополнений.