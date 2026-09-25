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Borderlands 3 13.09.2019
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
8.2 2 228 оценок

Borderlands 3 Ultimate Edition получила крупную скидку в Steam - на полном комплекте можно сэкономить 91%

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В цифровом магазине Steam стартовала новая скидочная кампания, в рамках которой Borderlands 3 Ultimate Edition можно приобрести с экономией 91% относительно полной стоимости всех входящих в комплект материалов.

Такой процент формируется из скидок на отдельные компоненты издания, после чего Steam дополнительно применяет собственную скидку на покупку всего набора. Поэтому рядом с общей экономией в 91% магазин также может показывать отдельную скидку самого комплекта — в зависимости от региона она составляет около 12–13%.

Borderlands 3 Ultimate Edition объединяет основную игру, Season Pass и Season Pass 2, все крупные сюжетные дополнения, дополнительные режимы и косметический контент. Всего комплект включает 25 позиций и фактически представляет собой наиболее полное издание Borderlands 3 в Steam.

На фоне текущей распродажи итоговая стоимость набора в ряде регионов опустилась ниже предыдущих предложений, хотя сама отображаемая скидка комплекта может выглядеть меньше из-за особенностей расчёта Steam.

Borderlands 3 представляет собой шутер с элементами RPG от Gearbox Software, в котором игроки исследуют разные планеты, собирают огромное количество оружия и проходят кампанию в одиночку или в кооперативе.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.

Раздачи и скидки 10
16
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
зыглеглонд

Какие скидки глава студии говорил что его игры для premium rich VIP игроков другие могут даже не смотреть зачем таким игрокам скидки

9
vegas99

Зачем экономить 91% когда можно сэкономить 100% ?

4
kotasha

По вашему эта дешего за столетнею игру ?

3
saa0891
3
Mestnij84

Как убрать статтеры в игре? Хочется поиграть но поддергивания достали.

1
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