Borderlands 3 Ultimate Edition получила крупную скидку в Steam - на полном комплекте можно сэкономить 91%

В цифровом магазине Steam стартовала новая скидочная кампания, в рамках которой Borderlands 3 Ultimate Edition можно приобрести с экономией 91% относительно полной стоимости всех входящих в комплект материалов.

Такой процент формируется из скидок на отдельные компоненты издания, после чего Steam дополнительно применяет собственную скидку на покупку всего набора. Поэтому рядом с общей экономией в 91% магазин также может показывать отдельную скидку самого комплекта — в зависимости от региона она составляет около 12–13%.

Borderlands 3 Ultimate Edition объединяет основную игру, Season Pass и Season Pass 2, все крупные сюжетные дополнения, дополнительные режимы и косметический контент. Всего комплект включает 25 позиций и фактически представляет собой наиболее полное издание Borderlands 3 в Steam.

На фоне текущей распродажи итоговая стоимость набора в ряде регионов опустилась ниже предыдущих предложений, хотя сама отображаемая скидка комплекта может выглядеть меньше из-за особенностей расчёта Steam.

Borderlands 3 представляет собой шутер с элементами RPG от Gearbox Software, в котором игроки исследуют разные планеты, собирают огромное количество оружия и проходят кампанию в одиночку или в кооперативе.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.