Актриса захвата движений рассказала, что некоторые персонажи Borderlands всё ещё могут появиться вновь

Пока Gearbox готовит пострелизный контент для Borderlands 4 и выпускает первое крупное DLC, фанаты всё чаще вспоминают персонажей из прошлых частей — и задаются вопросом, может ли кто-то из них вернуться. Один из таких героев — Ангел, ключевая фигура ранней истории серии.

Ангел, известная игрокам как таинственный «Хранитель», направляла Искателей Хранилищ в первой Borderlands и сыграла важнейшую роль в Borderlands 2. Актриса захвата движений Бриттани Джонсон, работавшая над образом персонажа, недавно рассказала, что однажды напрямую спросила у сооснователя Gearbox Рэнди Питчфорда о будущем Ангела — и получила обнадёживающий, хоть и неофициальный ответ.

По словам Джонсон, Питчфорд с юмором заметил: если в мире Borderlands могут возвращаться игроки, то и Ангел теоретически тоже. Это не подтверждение планов, но и не закрытая дверь — скорее намёк на то, что в этой вселенной окончательных точек не так уж много.

Актриса при этом подчёркивает, что сюжетная арка Ангела уже была глубоко раскрыта, особенно во второй части, где раскрылась её связь с Красавчиком Джеком и трагический финал. По её мнению, возвращение персонажа имело бы смысл только при наличии сильной сюжетной причины и в рамках отдельной истории.

Идеальным форматом для этого Джонсон считает дополнение или сюжетный спин-офф, а не основную номерную часть. Такой подход позволил бы уважительно развить образ Ангела, не нарушая общий ход серии.