ARTIFACT обновил гипервизор-взломы для Borderlands 4, Crimson Desert, Hello Kitty: Island Adventure и Two Point Museum

Новый взломщик ARTIFACT, который недавно выпустил гипервизор-взломы Denuvo для EA Sports FC 27 и Ace Combat 8: Wings of Theve, теперь порадовал пользователей первыми обновлениями для уже существующих гипервизор-взломов от DenuvOwO.
Сегодня ARTIFACT обновил существующие гипервизор-взломы для Crimson Desert Enhanced (v2.03.02), Borderlands 4 (v1.10.2), Hello Kitty: Island Adventure (v2.18.1) и Two Point Museum (v11.0.23439). Судя по всему, в ближайшее время от него стоит ждать и обновления для других взломов - за последние месяцы их уже накопилось немало.
Скачать гипервизор-взломы можно с нашего сайта:
Сосите бибу адепты денувы. Пропадёт войс, пропадёт денувоwo, но всегда найдутся другие.
Гипертрахер Дерьнувки продолжает свою работу!
Надеюсь кто-то наконец поймёт, что борьба с пиратством это борьба с чёрным рынком.
Вонючки из денуво сейчас опять запукают и побегут жаловатся из за того что сами не могут сделать нормальную защиту
Всегда найдется тот, кто пойдет против системы. Где другие сдадут, на этом месте новые продолжат это не легкое дело. Спасибо каждой легенде, которвы не носит плащ, но готовы делать это ради людей