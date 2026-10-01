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Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
6.1 713 оценок

ARTIFACT обновил гипервизор-взломы для Borderlands 4, Crimson Desert, Hello Kitty: Island Adventure и Two Point Museum

AceTheKing AceTheKing

Новый взломщик ARTIFACT, который недавно выпустил гипервизор-взломы Denuvo для EA Sports FC 27 и Ace Combat 8: Wings of Theve, теперь порадовал пользователей первыми обновлениями для уже существующих гипервизор-взломов от DenuvOwO.

Сегодня ARTIFACT обновил существующие гипервизор-взломы для Crimson Desert Enhanced (v2.03.02), Borderlands 4 (v1.10.2), Hello Kitty: Island Adventure (v2.18.1) и Two Point Museum (v11.0.23439). Судя по всему, в ближайшее время от него стоит ждать и обновления для других взломов - за последние месяцы их уже накопилось немало.

Скачать гипервизор-взломы можно с нашего сайта:

Crimson Desert "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
Borderlands 4 "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
Hello Kitty: Island Adventure "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
Two Point Museum "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
ПК 22
37
39
Комментарии:  39
Ваш комментарий
ratte88

Сосите бибу адепты денувы. Пропадёт войс, пропадёт денувоwo, но всегда найдутся другие.

26
yariko ookami

Гипертрахер Дерьнувки продолжает свою работу!

11
Egik81

Надеюсь кто-то наконец поймёт, что борьба с пиратством это борьба с чёрным рынком.

10
Vitali Ford

Вонючки из денуво сейчас опять запукают и побегут жаловатся из за того что сами не могут сделать нормальную защиту

8
Kittenish Zachary

Всегда найдется тот, кто пойдет против системы. Где другие сдадут, на этом месте новые продолжат это не легкое дело. Спасибо каждой легенде, которвы не носит плащ, но готовы делать это ради людей

8
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