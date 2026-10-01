ARTIFACT обновил гипервизор-взломы для Borderlands 4, Crimson Desert, Hello Kitty: Island Adventure и Two Point Museum

Новый взломщик ARTIFACT, который недавно выпустил гипервизор-взломы Denuvo для EA Sports FC 27 и Ace Combat 8: Wings of Theve, теперь порадовал пользователей первыми обновлениями для уже существующих гипервизор-взломов от DenuvOwO.

Сегодня ARTIFACT обновил существующие гипервизор-взломы для Crimson Desert Enhanced (v2.03.02), Borderlands 4 (v1.10.2), Hello Kitty: Island Adventure (v2.18.1) и Two Point Museum (v11.0.23439). Судя по всему, в ближайшее время от него стоит ждать и обновления для других взломов - за последние месяцы их уже накопилось немало.

Скачать гипервизор-взломы можно с нашего сайта: