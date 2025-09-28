ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.1 550 оценок

Авторы Borderlands 4 представили первого DLC-героя - им станет робот C4SH

butcher69 butcher69

На выставке Tokyo Game Show 2025 студия Gearbox раскрыла первого дополнительного персонажа для Borderlands 4. Герой-робот по имени C4SH в прошлом работал в казино, а его способности напрямую связаны с удачей. В тизере показали, что в бою он может использовать игральные карты в качестве оружия, что обещает уникальный стиль геймплея.

C4SH появится в игре в первом квартале 2026 года вместе с набором новых сюжетных миссий, объединённых в Story Pack 1: Mad Ellie. Дополнение можно будет купить отдельно, однако оно также войдёт в максимальное издание Borderlands 4 и сезонный пропуск.

Gearbox также подтвердила, что к середине 2026 года выйдет второй DLC-герой, но детали о нём пока не раскрываются.

8
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
6363

Они еще и игру уже порезали, чтобы продавать, умора.

5
Clicl

Так они так всегда делали, в предыдущих частях было по 40-50 длс, так что уже покупая 4ю люди должны осознавать что будет много длс

2
PVV DIT

Вообще дизайн прикольный

4
Stalker608

Прикольный. почему-то в борде самый классный дизайн у роботов

3
SexualHarassmentPanda

Над именем решили не заморачиваться. Ренди просто выбрал своё любимое слово 🤣🤣🤣🤣

2
WerGC

уж лучше так чем З.А.Я.Ц.

1
Алан Битаров

Для третьей части они не захотели новых играбельных персова делать, а для этого кала сделали.

1
Rebecca Allbrook

потому что 3я и есть кал, а это норм. игра

jax baron

надеюсь второй будет - с призывниками бегать

WerGC

ну вот мрачный персонаж отлично

ZackSnyder

Ожидаемо, что самое интересное будет в длц. Питчфорд любитель попилить и подоить

Clicl

Что едят, то и получают.

Costollom

Вот поэтому надо ждать несколько лет, пока выйдут все DLC. Ещё уровней 10 накинут.