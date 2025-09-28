Авторы Borderlands 4 представили первого DLC-героя - им станет робот C4SH

На выставке Tokyo Game Show 2025 студия Gearbox раскрыла первого дополнительного персонажа для Borderlands 4. Герой-робот по имени C4SH в прошлом работал в казино, а его способности напрямую связаны с удачей. В тизере показали, что в бою он может использовать игральные карты в качестве оружия, что обещает уникальный стиль геймплея.

C4SH появится в игре в первом квартале 2026 года вместе с набором новых сюжетных миссий, объединённых в Story Pack 1: Mad Ellie. Дополнение можно будет купить отдельно, однако оно также войдёт в максимальное издание Borderlands 4 и сезонный пропуск.

Gearbox также подтвердила, что к середине 2026 года выйдет второй DLC-герой, но детали о нём пока не раскрываются.