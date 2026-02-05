Авторы Borderlands 4 раскрыли подробности грядущих дополнений и дату появления жемчужного снаряжения

Студия Gearbox Software представила свежую информацию о развитии шутера Borderlands 4. Разработчики обновили список еженедельных активностей и поделились конкретными планами по выпуску масштабных обновлений контента на ближайшие 2 месяца.

В рамках текущей недели игрокам предлагается бросить вызов боссу Skyspanner Kratch. Основной задачей стала миссия Primordial Vault: Carcadia Burn, в награду за успешное выполнение которой полагается легендарный пистолет Rangefinder Daedalus. Также фанаты могут заняться поисками скрытого торгового автомата черного рынка Мориса. В этот раз его местоположение на карте является общим для всех, однако ассортимент товаров генерируется индивидуально для каждого пользователя. Авторы рекомендуют игрокам обмениваться информацией, чтобы найти конкретные предметы экипировки.

Более значимые изменения ожидают проект в конце зимы. На 26 февраля 2026 года назначен выход второго набора наград под названием Legend of the Stone Demon. Одновременно с этим дополнением игра получит крупный патч, добавляющий жемчужное снаряжение. Это совершенно новый уровень редкости предметов, показатели силы которых превосходят даже легендарные образцы. Данная категория лута станет доступна всем пользователям независимо от купленного издания игры, хотя некоторые уникальные единицы жемчужного снаряжения можно будет получить только при наличии платного набора наград.

Уже в марте состоится релиз первого крупного сюжетного расширения Mad Ellie and the Vault of the Damned. Это DLC откроет доступ к неизведанному региону Kairos, добавит в игру новые сюжетные миссии и представит первого дополнительного Искателя Хранилища по имени C4SH. Подробности об этом персонаже и новых локациях разработчики пообещали раскрыть в течение следующих недель. Оба упомянутых дополнения входят в состав расширенных изданий Deluxe и Super Deluxe, но также будут доступны для приобретения отдельно.