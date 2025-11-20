Авторы Borderlands 4 выпустили крупный патч и сделали первое DLC бесплатным для всех

Студия Gearbox Software представила масштабное обновление для шутера Borderlands 4, которое привнесло в игру не только технические исправления, но и изменения в монетизации контента. Разработчики объявили, что первое сюжетное дополнение из серии Bounty Pack под названием How Rush Saved Mercenary Day теперь доступно бесплатно всем владельцам базовой версии игры. Чтобы начать прохождение праздничного контента, игрокам необходимо найти интерактивный подарок в любом крупном хабе, после чего активируется соответствующая миссия.

Вместе с дополнением в игре появилась поддержка первой Карты Хранилища. Эта система прогрессии позволяет получать дополнительный опыт и лут за выполнение ежедневных и еженедельных испытаний. Разработчики подчеркнули, что у Карты Хранилища нет временных ограничений, поэтому игроки могут открывать награды, включающие новые косметические предметы и снаряжение, в собственном темпе. Прогресс карты заполняется параллельно с получением обычного опыта за убийство врагов и выполнение квестов.

Патч также вносит значительные улучшения в игровой процесс и интерфейс, о которых просило сообщество. На боевом радаре появился специальный индикатор легендарной добычи, облегчающий поиск ценных предметов на поле боя. Система генерации лута была скорректирована таким образом, что классовые модификаторы теперь с большей вероятностью выпадают именно для того персонажа, за которого играет пользователь. Кроме того, прогресс испытания оружия Phosphene стал общим для всего профиля, а не привязанным к конкретному герою, что должно упростить выполнение задач для самых активных игроков.

Техническая часть обновления затрагивает стабильность работы клиента и исправляет ряд критических ошибок. В частности, устранена проблема, из-за которой могли пропадать жетоны SDU или очки специализации; пострадавшим игрокам возвращены утерянные ресурсы. Были доработаны физика транспорта и поведение врагов, а также исправлена ошибка, блокирующая возрождение боссов в мультиплеере. Для владельцев консолей PlayStation 5 добавлена функция изменения цвета подсветки контроллера в зависимости от активной стихии персонажа.

Команда разработчиков поделилась планами по дальнейшей поддержке проекта, разделив будущие апдейты на 2 категории. Мелкие обновления будут выходить еженедельно по четвергам и включать ротацию активностей, таких как местоположение торгового автомата Мориса. Крупные патчи планируется выпускать примерно раз в месяц: они будут содержать новый контент, масштабные правки баланса и улучшения производительности. В будущем авторы обещают добавить фоторежим, настройки масштабирования сложности, поддержку кросс-сохранений и новые активности для высокоуровневых персонажей.