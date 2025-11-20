Авторы Borderlands 4 выпустили крупный патч и сделали первое DLC бесплатным для всех

Студия Gearbox Software представила масштабное обновление для шутера Borderlands 4, которое привнесло в игру не только технические исправления, но и изменения в монетизации контента. Разработчики объявили, что первое сюжетное дополнение из серии Bounty Pack под названием How Rush Saved Mercenary Day теперь доступно бесплатно всем владельцам базовой версии игры. Чтобы начать прохождение праздничного контента, игрокам необходимо найти интерактивный подарок в любом крупном хабе, после чего активируется соответствующая миссия.
Вместе с дополнением в игре появилась поддержка первой Карты Хранилища. Эта система прогрессии позволяет получать дополнительный опыт и лут за выполнение ежедневных и еженедельных испытаний. Разработчики подчеркнули, что у Карты Хранилища нет временных ограничений, поэтому игроки могут открывать награды, включающие новые косметические предметы и снаряжение, в собственном темпе. Прогресс карты заполняется параллельно с получением обычного опыта за убийство врагов и выполнение квестов.
Патч также вносит значительные улучшения в игровой процесс и интерфейс, о которых просило сообщество. На боевом радаре появился специальный индикатор легендарной добычи, облегчающий поиск ценных предметов на поле боя. Система генерации лута была скорректирована таким образом, что классовые модификаторы теперь с большей вероятностью выпадают именно для того персонажа, за которого играет пользователь. Кроме того, прогресс испытания оружия Phosphene стал общим для всего профиля, а не привязанным к конкретному герою, что должно упростить выполнение задач для самых активных игроков.
Техническая часть обновления затрагивает стабильность работы клиента и исправляет ряд критических ошибок. В частности, устранена проблема, из-за которой могли пропадать жетоны SDU или очки специализации; пострадавшим игрокам возвращены утерянные ресурсы. Были доработаны физика транспорта и поведение врагов, а также исправлена ошибка, блокирующая возрождение боссов в мультиплеере. Для владельцев консолей PlayStation 5 добавлена функция изменения цвета подсветки контроллера в зависимости от активной стихии персонажа.
Команда разработчиков поделилась планами по дальнейшей поддержке проекта, разделив будущие апдейты на 2 категории. Мелкие обновления будут выходить еженедельно по четвергам и включать ротацию активностей, таких как местоположение торгового автомата Мориса. Крупные патчи планируется выпускать примерно раз в месяц: они будут содержать новый контент, масштабные правки баланса и улучшения производительности. В будущем авторы обещают добавить фоторежим, настройки масштабирования сложности, поддержку кросс-сохранений и новые активности для высокоуровневых персонажей.
а где пичфорд то,, чё молчит повыкручивался и всё молчёк, тряпка.....
Кокс кончился и смелость как ветром сдуло.
он что хотел сказал, лаять только собаки продолжили, причем это факт! выше знаю пакемонов, лаять у них по родословной, дворняги обыкновенные
Пич доволен циферками продаж? Состоятельные/ылитные геймеры не подвели клована под спидами? А че он заткнулся, отходняк кумарит?)
Бля я насильно пытаюсь себя заставлять в это играть. Это даже сложно обьяснить. Во первых пули почему то медленнее летают чем в прошлых частях.. Это оч странно. То есть даже сама стрельба ощущается хуже че во второй части например. Пульки как в Оверчатче каком то отвечаю.
Во вторых во второй части например я со снайперки делал 2 выстрела в башню и чел смачно умирал. А тут я делаю первый выстрел и ОН БЛЯТЬ ПАДАЕТ ..и мне приходиться ждать пока он медленно встанет что бы потом делать второй выстрел. Это тоже максимально гениальное решение конечно.
Короче вроде и борда но что то с ней не то отвечаю. 3 часть уже чествовалась как то не очень а тут совсем всё плохо. Из квестов я пока что только 1 реально интересный встретил про маньяка. А есть прям оч соевые где они обсуждают чувства и жизненные советы по поводу дружбы и прочей херни и серии мишек гамми. В 1 и 2 хотя бы персонажи и нпс были интересные. А тут такое ощущение как будто очередная Woke бригада выкатила. Все какие то просто..весьма и весьма посредственные. Гранаты это вообще забей. Вместо гранат вылетает что угодно но только не гранаты. Во второй хотя бы приколы и фишки были разные эффектные и эффективные а тут туфта какая то не адекватная.
Ну и оптимизация конечно полное дерьмище. Причём в игре лучей нет. А я как бы если что на секундочку на 4080 Super сижу. Но даже с генерацией кадров всё идёт так убого как будто я в 8 часть крайзиса пытаюсь играть. Тот же кибербанк выглядит в разы лучше и играется намного лучше и плавнее. Компеляция кадров идёт 3 раза карл. ТРИ!! 2 раза в главном меню и ещё раз во время загрузки самой игры это как вообще? Причём в других играх ты только при первом запуске её ждёшь долго а тут при каждом.