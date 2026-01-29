Авторы Borderlands 4 выпустили крупный патч с фоторежимом и представили дорожную карту на 2026 год

Разработчики лутер-шутера Borderlands 4 опубликовали масштабное обновление, которое уже доступно для загрузки на всех платформах. Главными особенностями апдейта стали добавление полноценного фоторежима, переработка навыков одного из персонажей и изменения в системе выпадения добычи. Одновременно с релизом патча студия Gearbox поделилась планами по поддержке игры на протяжении всего 2026 года, анонсировав сюжетные дополнения и нового Искателя Хранилища.

Свежее обновление привнесло в игру долгожданный фоторежим, который можно активировать через меню паузы. Инструментарий позволяет свободно управлять камерой, настраивать угол обзора, глубину резкости и применять различные визуальные фильтры. В одиночной игре активация режима останавливает весь экшен, что дает возможность поймать идеальный кадр, однако во время катсцен функция недоступна. Игроки могут скрывать интерфейс, персонажей и врагов для создания более чистых снимков.

Значительные изменения коснулись баланса классов, в частности героини Харлоу. Разработчики переработали ее активный навык Zero-Point, включив в его базовую версию эффекты, которые ранее давала модификация Inertia. Теперь убийство врага в стазисе сбрасывает длительность умения и ищет новую цель. Сама же модификация Inertia была обновлена и теперь усиливает урон от ударов по земле, создавая снаряды с криогенным или радиационным уроном. Также были внесены правки в специализации и навыки других героев, включая Амона и Векс, для устранения ошибок и улучшения синергии способностей.

Важным нововведением для высокоуровневых игроков стало изменение в режиме Ultimate Vault Hunter Mode. Теперь уровни в этом режиме напрямую влияют на качество выпадающей выделенной добычи: чем выше уровень, тем больше шансов получить редкие предметы. Кроме того, студия исправила множество технических ошибок, включая проблемы с исчезновением экипировки при выходе в меню и блокировку прогресса в некоторых миссиях. Для владельцев видеокарт NVIDIA с драйверами версии 590.xx и выше игра больше не будет сбрасывать кэш шейдеров при первом запуске после обновления.

Вместе с патчем авторы представили дорожную карту контента на 2026 год. Уже в феврале игроков ждет выход второго платного набора Bounty Pack: Legend of the Stone Demon, который добавит новую миссию, легендарное снаряжение и совершенно новую редкость предметов - перламутровую. В марте состоится релиз первого сюжетного дополнения Story Pack 1: Mad Ellie and the Vault of the Damned. Аддон вернет любимицу фанатов Элли, предложит новую мрачную сюжетную линию в духе космических ужасов и представит нового играбельного персонажа - робота по имени C4SH. Этот бывший крупье казино использует в бою механики, основанные на вероятности и удаче.

В дальнейших планах разработчиков значится повышение максимального уровня персонажей, внедрение кроссплатформенных сохранений и системы общего прогресса аккаунта. Последняя позволит новым персонажам наследовать коллекционные предметы, открытия на карте и улучшения SDU. Во втором квартале 2026 года в игре появится второй рейдовый босс и сложнейшая миссия типа Takedown. Также студия продолжит проводить бесплатные временные события и еженедельные активности с уникальными наградами.