Авторы популярного мода Redux объяснили отсутствие планов на переработку Borderlands 4

Создатель известной модификации Wonderlands Redux выпустил обращение к сообществу, в котором затронул тему создания аналогичного глобального мода для недавно вышедшей Borderlands 4. Несмотря на частые запросы от фанатов, желающих увидеть переработанный баланс и механики в новой части серии, новости оказались неутешительными для игроков.

Разработчик пояснил, что техническое состояние Borderlands 4 на данный момент делает создание масштабных модификаций крайне затруднительным. Команда столкнулась с тем, что привычные методы работы, использовавшиеся в предыдущих играх серии, больше не функционируют. В частности, способ редактирования файлов через UAssetGUI стал невозможен из-за отсутствия обновлений для этой программы с мая 2025 года.

Ситуация усугубляется тем, что система хотфиксов, на которой строилась большая часть кода Wonderlands Redux, в 4 части реализована совершенно иначе и гораздо сложнее для энтузиастов. Единственной надеждой остается инструментарий SDK, который пока находится на очень ранней стадии развития и не позволяет планировать полноценную разработку.

Несмотря на то что автор собрал команду талантливых мододелов, включая создателей спидран-стратегий и интерфейсных улучшений, группа чувствует демотивацию из-за недружелюбности игры к модификациям. По словам разработчика, сейчас вероятность выпуска второй версии Redux для 3 части серии даже выше, чем начало работы над 4. Тем не менее, команда продолжает следить за развитием инструментов моддинга и не исключает возможности возвращения к проекту, если ситуация с SDK улучшится.