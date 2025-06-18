Блогер рассказал о серьезных проблемах Borderlands 4: плохая оптимизация и возвращение спорных механик

Ютуб-блогер EpicNNG, которого компания 2K пригласила на закрытый показ ранней версии Borderlands 4, поделился своими не самыми радужными впечатлениями от проекта. Несмотря на обязательную оговорку о том, что это была далеко не финальная сборка, озвученные им моменты указывают на потенциально серьезные проблемы, которые могут сохраниться и к релизу.

По словам EpicNNG, наибольшие нарекания вызвала техническая составляющая игры. Блогер утверждает, что демонстрационная версия, запущенная на производительном ПК, работала крайне нестабильно. Первые 15-20 минут он описывает как "тормозящее месиво" с постоянными рывками, особенно при использовании транспорта и открытии карты мира, которая становилась почти неиграбельной. EpicNNG отметил, что представители Gearbox отказались предоставить точные спецификации тестовых компьютеров, что только усилило его опасения по поводу итоговой оптимизации.

Однако куда больше ветеранов серии может встревожить другая информация, которой поделился блогер. Он рассказал, что столкнулся с сюжетным боссом, который после своей смерти в рамках квеста больше не возрождался в той же локации. В разговоре с представителем Gearbox выяснилось, что это не ошибка, а "намеренное решение" разработчиков. Предполагается, что в дальнейшем этого противника можно будет найти лишь случайно в открытом мире. Эта система вызвала у EpicNNG прямые ассоциации с крайне непопулярной механикой "редких спаунов" на старте Borderlands 3, которую сообщество долго и яростно критиковало. Если такие невозрождаемые боссы будут обладать уникальной добычей, это может превратить фарм в настоящий кошмар для игроков.

К другим сомнительным аспектам блогер отнес новую систему лечения с помощью шприцов, которая показалась ему навязанной и утомительной, а также дрон-помощник Echo 4, оказавшийся в его прохождении практически бесполезным из-за багов и проблем с навигацией. Сам же геймплей, по его ощущениям от стрельбы, почти не отличается от третьей части. EpicNNG подчеркнул, что это лишь его впечатления от ранней сборки, но наличие подобных фундаментальных проблем заставляет относиться к будущему Borderlands 4 с изрядной долей скепсиса.