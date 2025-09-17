Более 55 млн убитых боссов, 4,5 млн смертей от гранат и много другое - разработчики Borderlands 4 поделились статистикой

Вы можете подумать, что дела у Borderlands 4 идут не очень хорошо. Однако это не совсем так, поскольку запуск игры в Steam принёс серии рекордное количество игроков менее чем за 24 часа. А судя по статистике, опубликованной разработчиками, дела, вероятно, идут даже лучше, чем мы думаем.
В Твиттере Borderlands появилась графика, демонстрирующая статистику с выходных после запуска Borderlands 4. Хотя обычных метрик не было, кое-что интересное всё же было, например, количество предметов, найденных в сортирах (1 530 586), количество смертей от гранат (4 563 416) и количество миль, пройденных по карте (40 476 938,44). Gearbox также подсчитала количество сражений с боссами: было сделано 62 718 658 попыток, и только 16 220 852 из них закончились неудачей.
Лучше бы эти чмошники оптимизацией поделились
Пич пошёл от обратного и место того чтобы подставлять вторую щёку как это сделали бракоделы польские cd project - сразу под дых поставил на место хейтерков ведь до самой игры геймплейно докопаться абсолютно не как нельзя
Там и сюжет без повесточки... проблема лишь в оптимизации
за то в киберпанке она из всех щелей но почему это эта игра тысячелетия на ровне с дерьмаком. Двойные стандарты
Многие хотели "тупой" шутан, где думать много не нужно ну и вот, получили. Игра вышла очень даже нечего, а если есть друзья то темболее
Все у бурды хорошо. Миллионы мух и хомячков уже столько денег занесли и такую статистику обеспечили, что рэнди может их обкладывть как угодно, ничего уже не испортит // Александр Ковалёв
Так ведь ни кто не играет, т.к. не может, как так-то ?