Более 55 млн убитых боссов, 4,5 млн смертей от гранат и много другое - разработчики Borderlands 4 поделились статистикой

Вы можете подумать, что дела у Borderlands 4 идут не очень хорошо. Однако это не совсем так, поскольку запуск игры в Steam принёс серии рекордное количество игроков менее чем за 24 часа. А судя по статистике, опубликованной разработчиками, дела, вероятно, идут даже лучше, чем мы думаем.

В Твиттере Borderlands появилась графика, демонстрирующая статистику с выходных после запуска Borderlands 4. Хотя обычных метрик не было, кое-что интересное всё же было, например, количество предметов, найденных в сортирах (1 530 586), количество смертей от гранат (4 563 416) и количество миль, пройденных по карте (40 476 938,44). Gearbox также подсчитала количество сражений с боссами: было сделано 62 718 658 попыток, и только 16 220 852 из них закончились неудачей.