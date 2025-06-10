Borderlands 4 будет лучше Borderlands 3 "во всех аспектах", утверждает глава Gearbox

Рэнди Питчфорд, глава Gearbox Software, в очередной раз воспользовался услугами сети X, на этот раз для того, чтобы заявить о том, насколько он уверен в качестве грядущего кооп-шутера Borderlands 4. В посте, он заявил, что вся студия считает, что Borderlands 4 превосходит Borderlands 3 по всем параметрам - как объективным (графика, производительность), так и субъективным (сюжет, стиль).

Согласно приведенным им данным, в среднем на Borderlands 2 уходило примерно 13 часов и 42 минуты, причем более 87 % всех игроков провели за игрой более часа. В случае с Borderlands 3 среднее время составило 18 часов 48 минут, при этом уже 92 % игроков провели за игрой более часа.

Проанализировав цифры, Питчфорд заявил, что новая часть «лучше» по стандарту, который предпочитают участники опроса, считающие фактическое время, проведенное за игрой, лучшим показателем качества, чем отзывы игроков. По его мнению, это говорит о росте качества самой игры, и Borderlands 4 должна поднять эту планку еще выше.

Borderlands 4 выйдет 12 ноября на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.