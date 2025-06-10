Borderlands 4 будет лучше Borderlands 3 "во всех аспектах", утверждает глава Gearbox

Рэнди Питчфорд, глава Gearbox Software, в очередной раз воспользовался услугами сети X, на этот раз для того, чтобы заявить о том, насколько он уверен в качестве грядущего кооп-шутера Borderlands 4. В посте, он заявил, что вся студия считает, что Borderlands 4 превосходит Borderlands 3 по всем параметрам - как объективным (графика, производительность), так и субъективным (сюжет, стиль).
Согласно приведенным им данным, в среднем на Borderlands 2 уходило примерно 13 часов и 42 минуты, причем более 87 % всех игроков провели за игрой более часа. В случае с Borderlands 3 среднее время составило 18 часов 48 минут, при этом уже 92 % игроков провели за игрой более часа.
Проанализировав цифры, Питчфорд заявил, что новая часть «лучше» по стандарту, который предпочитают участники опроса, считающие фактическое время, проведенное за игрой, лучшим показателем качества, чем отзывы игроков. По его мнению, это говорит о росте качества самой игры, и Borderlands 4 должна поднять эту планку еще выше.
Borderlands 4 выйдет 12 ноября на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.
Тех же щей, но погуще. И будет норм.
Поглядим увидим.
Он что, не закусывает? Какие ' часы' ? Первую я играл пол года, потом ещё год, и она не сходит у меня из компа по жизни. Там всегда было чем заняться...Со второй получилось немного покороче (ну, она считается вроде бы как допом - не важно). Последнюю я совсем не воспринял как Borderlands ,и даже с третьей попытки играть её не смог. Полное отторжение... И эту, грядущую ,пусть этот счетовод часов тоже сам играет. В этот раз наверное и заморачиваться не стану. Игры не на часы надо мерить, это не электричка Москва - Иваново, а на кайф от них. Если мне игра в кайф - я и пять лет в ней сидеть буду.
и дороже
не, ну он прав, ведь в отличии от 3й части эта сразу в стиме выходит
а так не во всех, цена выше будет, а значит этот аспект хуже
А разве не 12 сентября игра должна выйти?
Вернут юмор, интересные сайдквесты и харизматичного антагониста, НЕ ВЕРЮ.
Будет ещё больше воровать данных пользователей?