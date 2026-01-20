Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 может выйти 27 февраля - дата появилась у европейского ритейлера

Версия Borderlands 4 для Nintendo Switch 2, похоже, наконец получила ориентир по релизу. Португальский магазин GamingReplay добавил игру в каталог с датой выхода 27 февраля, что может указывать на скорый официальный анонс от Gearbox.
Изначально релиз на новой консоли Nintendo был отложен — разработчики объясняли паузу желанием довести игру до оптимального состояния и обеспечить комфортный опыт для игроков. Теперь же ритейлер уже открыл предзаказы, а сама версия для Switch 2, судя по описанию, будет распространяться в формате Game Key Card, без полноценного картриджа.
Borderlands 4 уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. События игры разворачиваются на планете Кайрос, находящейся под контролем Хранителя Времени и его Ордена. Игроки в роли Искателей Хранилищ присоединяются к Алой Сопротивлению, чтобы объединить разрозненные силы и свергнуть режим.
Будет порт уровня бордерлендс 3 для первого свитча.
Учитывая, какая ужасная картина на Series S, тут будет тоже самое, если не хуже.
в кинематографичных 24 фпс?))
24 фпс это на 5080 на пк, на сыче думаю 5 от силы
В анимешных 12 фпс !!!