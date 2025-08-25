Borderlands 4 довольно плохо работает на Nintendo Switch 2 в док-режиме, едва достигая 30 FPS

Nintendo Switch 2, несмотря на свои достижения, сталкивается с трудностями при запуске современных игр класса AAA. После неудачного порта Elden Ring на эту портативную консоль, новая проблема возникла с игрой Borderlands 4, которая, как сообщается, также работает с трудом на Switch 2.

Согласно впечатлениям от Gamescom, Borderlands 4 испытывает значительные трудности при запуске на Switch 2 в режиме док-станции. Игра едва достигает 30 кадров в секунду даже при небольшом количестве врагов на экране, а задержка ввода описывается как "ужасная". Эти проблемы указывают на то, что Switch 2 может не справляться с требованиями современных игр AAA-класса без серьёзных компромиссов в качестве графики и производительности.

EpicNNG, один из тестировщиков, поделился своим опытом игры в Borderlands 4 на Switch 2. Он отметил, что игра выглядит очень плохо из-за очень низкого разрешения рендера. Технические проблемы, такие как резкие скачки скорости, делают прицеливание по врагам затруднительным. В результате он не смог долго играть в игру из-за её неудовлетворительного состояния.

Как и в случае с портом Elden Ring на Switch 2, EpicNNG не получил разрешения на запись или демонстрацию кадров из Borderlands 4 на этой платформе. Это может указывать на то, что разработчики не удовлетворены текущим состоянием игры на Switch 2 и не хотят демонстрировать её проблемы.

Несмотря на эти проблемы, генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд выражает оптимизм относительно будущего Borderlands 4. Он считает, что игра будет очень успешной, несмотря на возможные неудачи на Switch 2. Порт на другие платформы, как ожидается, будет более удачным.

Borderlands 4 ожидается на консолях и ПК 12 сентября 2025 года, а на Switch 2 — 3 октября 2025 года. Судьба игры на последней платформе остаётся под вопросом из-за текущих проблем с производительностью.