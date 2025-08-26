Borderlands 4: Gearbox представила короткометражку о воссоединении семьи Харлоу

Сегодня 2K и Gearbox Software опубликовали официальный короткометражный фильм о Харлоу Гравитар, заключительный в серии о четырёх совершенно новых Искателях Хранилища, сеющих хаос на Кайросе в Borderlands 4.

Харлоу — бывший боевой учёный из Маливан, движимая желанием понять, как всё устроено. Хотя изначально это сделало её изгоем среди её родственников из семьи Траунт, Харлоу использовала свой интеллект, чтобы использовать новые технологии и гаджеты на поле боя в качестве Искателя Хранилища. Гениальность Харлоу прослеживается во всём, что она делает, но не менее сильны её энтузиазм и любовь к жизни. Харлоу отдаёт всё, включая свой жизнерадостный нрав, в борьбу.

В новом короткометражном фильме Харлоу «Воссоединении семьи» вы увидите, как Харлоу, Гравитар, сражается с корпорацией Маливан, чтобы вернуть себе разработанные ею технологии, и в итоге сталкивается с членом семьи Траунт.

Borderlands 4 выходит 12 сентября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store. Игра также выйдет 3 октября на Nintendo Switch 2.