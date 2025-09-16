Borderlands 4 и Hollow Knight: Silksong лидируют по продажам в Steam

Компания Valve опубликовала список самых продаваемых игр за прошедшую неделю (с 9 по 16 сентября) в сервисе Steam.

Самой продаваемой игрой прошлой недели стала Borderlands 4, вышедшая 11 сентября. Однако шутер от Gearbox Software шагнул еще дальше, сумев обойти даже самые популярные free-to-play игры на платформе Valve, а именно Counter-Strike 2 и PUBG: Battlegrounds. Второе место в списке заняла Hollow Knight: Silksong, вышедшая в начале сентября.

На 4-м месте сразу за Steam Deck в рейтинге продаж оказалась Helldivers 2, что свидетельствует о большом успехе игры от Arrowhead Game Studios. За ней следует Path of Exile 2, которая поднялась в рейтинге благодаря обновлению The Third Edict. Далее в рейтинге следуют NBA 2K26 и Shape of Dreams, ролевая игра от Lizard Smoothie, созданная Neowiz, известной благодаря необычной soulslike-игре Lies of P.

В последних трех позициях топ-10 расположились Warhammer 40000: Space Marine 2, предзаказы на Battlefield 6 и Dying Light: The Beast, тираж которой только по предзаказам уже превысил один миллион копий.