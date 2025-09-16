ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.2 440 оценок

Borderlands 4 и Hollow Knight: Silksong лидируют по продажам в Steam

Gruz_ Gruz_

Компания Valve опубликовала список самых продаваемых игр за прошедшую неделю (с 9 по 16 сентября) в сервисе Steam.

Самой продаваемой игрой прошлой недели стала Borderlands 4, вышедшая 11 сентября. Однако шутер от Gearbox Software шагнул еще дальше, сумев обойти даже самые популярные free-to-play игры на платформе Valve, а именно Counter-Strike 2 и PUBG: Battlegrounds. Второе место в списке заняла Hollow Knight: Silksong, вышедшая в начале сентября.

На 4-м месте сразу за Steam Deck в рейтинге продаж оказалась Helldivers 2, что свидетельствует о большом успехе игры от Arrowhead Game Studios. За ней следует Path of Exile 2, которая поднялась в рейтинге благодаря обновлению The Third Edict. Далее в рейтинге следуют NBA 2K26 и Shape of Dreams, ролевая игра от Lizard Smoothie, созданная Neowiz, известной благодаря необычной soulslike-игре Lies of P.

В последних трех позициях топ-10 расположились Warhammer 40000: Space Marine 2, предзаказы на Battlefield 6 и Dying Light: The Beast, тираж которой только по предзаказам уже превысил один миллион копий.

  1. Borderlands 4
  2. Hollow Knight: Silksong
  3. Steam Deck
  4. Helldivers 2
  5. Path of Exile 2
  6. NBA 2K26
  7. Shape of Dreams
  8. Warhammer 40.000: Space Marine 2
  9. Battlefield 6
  10. Dying Light: The Beast
Комментарии:  9
Dark1994

Мда, борда об покупателей член вытирает да ещё и по губам водит, а её покупают, хомяки)

TerryTrix

И её премиум корона будет держатся еще оооооочень долго! (Как назло)

Snake Snaake Snaaaaaake

очередной обиженка) люди играют и им в кайф! а нытики только и могут что ныть и обижаться

Dark1994 Snake Snaake Snaaaaaake

Я не калоед и себя уважаю)

TerryTrix

Ну кто-бы сомневался...

Хотя я бы поменял Silksong и Borderlands 4 местами.

Scorpion_GamePlay

Ладно, судя по тутошним коментам, Мёртвый Свет Бист не будет так делать.

DezkQ

Если взять, да порыться по профилям, главных завоевателей, им, не то, что игру конца 2025г. не запустить, а даже доту и то стремно. Лагать будет )