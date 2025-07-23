Borderlands 4 на Switch 2 будет работать при 30 FPS с просадками

Рэнди Питчфорд, глава Gearbox Entertainment, поделился новыми подробностями о выходе Borderlands 4 на консоли Nintendo Switch 2. Игра появится на платформе вскоре после релиза на основных системах, но производительность на гибридной консоли вызывает обеспокоенность у фанатов.

Отвечая на вопросы в соцсетях, Питчфорд подтвердил, что Borderlands 4 не будет урезана ради адаптации под Switch 2:

«Для нас было важно ничего не вырезать и обеспечить кроссплей с другими платформами. Так что нет, игра не будет работать в 60 FPS — в основном это будет 30 кадров в секунду, с просадками во время насыщенных боёв, особенно если вы хостите сессию в портативном режиме.»

Такой подход вызвал смешанную реакцию среди игроков. Некоторые потребовали «режим производительности с пониженным разрешением», другие сравнили ситуацию с Metroid Prime 4, которая, как ожидается, будет идти на Switch 2 с 60 FPS.

По словам Питчфорда, Borderlands 4 — «очень большая игра», поэтому даже физические копии потребуют загрузки дополнительных данных:

«Даже если у вас будет картридж — без скачивания не обойтись.»

Это наводит на мысль, что студия может использовать «ключ-карту» вместо полноценного физического носителя — решение, которое уже критиковалось в прошлом фанатами Nintendo.

Отдельно Питчфорд прокомментировал жалобы на плохую оптимизацию Borderlands 3 на Switch 2, заявив:

«Borderlands 3 изначально не создавался для Switch 2. Мы хотим заняться этим, но нам нужно время и ресурсы. Сейчас вся команда сфокусирована на четвёртой части.»

Так же Рэнди Питчфорд подтвердил что Borderlands 4 будет поддерживать «режим мыши» на Switch 2 и будет доступна локальная кооперативная игра на четырёх человек через ad-hoc-соединение.

Релиз Borderlands 4 на Switch 2 ожидается вскоре после выхода игры на других платформах. Несмотря на компромиссы, Gearbox обещает полный функционал и кроссплатформенный опыт.