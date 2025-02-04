Borderlands 4 не будет традиционной игрой с открытым миром. Gearbox использует другой подход

Borderlands 4 — долгожданное возвращение любимой фанатами серии от Gearbox Software. В игре будет представлен самый открытый мир, который когда-либо создавала студия. Однако это не будет традиционный открытый мир.

Некоторое время назад глава студии Рэнди Питчфорд заявил, что на этот раз он хочет предоставить игрокам больше свободы. Это заявление вызвало большой интерес среди фанатов, поэтому GamesRadar+ решил спросить создателей, что оно означает. Старший дизайнер объяснил, что Borderlands 4 будет более плавной с точки зрения перемещения между зонами, наличия динамических событий, миссий и побочных занятий.

Однако самое большое новшество коснется способа преодоления рельефа, который будет вознаграждать за исследования. Рэнди Питчфорд прокомментировал это.

Мы не собирались создавать традиционную игру с открытым миром. Игры из серии Borderlands всегда были более открытыми и создавали впечатление исследования окружающего мира, особенно на наших больших картах зон. На этот раз мы работали над интеграцией этих пространств без загрузки карт, чтобы игроки могли наслаждаться плавным игровым процессом.

Чтобы лучше проиллюстрировать свое видение, разработчик рассказал, что механика позволит игрокам вызывать транспортное средство с помощью одной кнопки из любой точки мира и отправляться к своим друзьям, чтобы объединить с ними усилия в кооперативном режиме.