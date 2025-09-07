Borderlands 4 обещает самый масштабный эндгейм в истории серии

Gearbox официально раскрыла ключевые особенности Borderlands 4, делая акцент на эндгейм-контенте, который, по словам разработчиков, станет «лучшим в истории франшизы».

Игроков ждут Weekly Wildcard Missions — еженедельные испытания, проверяющие самые сильные билды, а также Specializations — новая система прогрессии с отдельным пулом опыта и уникальным древом умений. Ещё одним новшеством станет Firmware — система сетов экипировки, которая открывает дополнительные бонусы при сборе полного комплекта.

Но новшества не ограничиваются эндгеймом. В центре истории — борьба с жестоким диктатором по прозвищу Таймкипер. На новой планете Кайрос развернётся эпическое противостояние с механическими чудовищами, бандитами и монстрами, а геймплей станет ещё динамичнее благодаря двойным прыжкам, скольжению, уклонениям и даже крюку-кошке.

Кооператив по-прежнему поддерживает до четырёх игроков, а само приключение обещает сотни часов — с бесконечными пушками, боссами и харизматичными персонажами, часть из которых вернётся из прошлых игр.

Borderlands 4 уже доступна для предзаказа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, а также на PC в Steam и Epic Games Store.