Borderlands 4 обещает самый масштабный эндгейм в истории серии

Gearbox официально раскрыла ключевые особенности Borderlands 4, делая акцент на эндгейм-контенте, который, по словам разработчиков, станет «лучшим в истории франшизы».
Игроков ждут Weekly Wildcard Missions — еженедельные испытания, проверяющие самые сильные билды, а также Specializations — новая система прогрессии с отдельным пулом опыта и уникальным древом умений. Ещё одним новшеством станет Firmware — система сетов экипировки, которая открывает дополнительные бонусы при сборе полного комплекта.
Но новшества не ограничиваются эндгеймом. В центре истории — борьба с жестоким диктатором по прозвищу Таймкипер. На новой планете Кайрос развернётся эпическое противостояние с механическими чудовищами, бандитами и монстрами, а геймплей станет ещё динамичнее благодаря двойным прыжкам, скольжению, уклонениям и даже крюку-кошке.
Кооператив по-прежнему поддерживает до четырёх игроков, а само приключение обещает сотни часов — с бесконечными пушками, боссами и харизматичными персонажами, часть из которых вернётся из прошлых игр.
Borderlands 4 уже доступна для предзаказа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, а также на PC в Steam и Epic Games Store.
А я вот сейчас в третий играю. Так ее все усердно обсирали...А мне нравится. Первые две части классные и эта вполне на уровне. Так же как и с Dead Space 3. Столько гoвнa на нее вылили, а она просто прекрасна. Сейчас ищешь что-то подобное по духу и качеству - нету. Одни монструозные тупые террабайтные поделки, которые насилуют твое железо.
Ну третья затянутая, эндгейм шляпный, а говорить с Лилит просто капец, я прошёл разок, но больше не тянет, а вот вторую мы с друзьями до дыр затёрли, куча эндгейм боссов, легендарки типа разрыва, которые неделями выбивали, было весело😁 надеюсь 4четвёрьая будет больше похожа на вторую
2, 3 и вондерлендс очень хороши, 1 и при сквел дно (хотя в при сквеле за джека норм) щяс посмотрим чем будет 4 часть.
Ну так калоеды всегда были, есть и будут. Хорошо ты сделал каминг аут
там уже в первой части этого кала эндгейм был, только нубасикам без вкуса и опыта это калище могло сколь угодно понравиться…
Напихают миллион шаблонных заданий а ля игра-сервис и будут этим очень гордится, инфа соточка.
Если верить слова некого дебила (Рэнди Питчфорд ) игра имеет в двое больший бюджет в сравнии с прошлой частю ( она была еще тем дерьмом ), а именно 300 миллион ( это не учитывая пиар ( или антипиар )) удачи им...( нет )
Так это минус. Это одиночная игра, какие ещё послесюжетные задания?
Давайте ещё персонажей как в гаче тянуть.
Ой, это обычные лут миссии на подобии Скайрима. Борда в частности про стрельбу и лут.
Кооп в борде всегда был основной фишкой после оружия. В новой части его в максимум возвели.
Лучший эндгейм в истории франшизы это когда тебе вместо игры подсовывают 2 работу с еженедельными отчётами.
Верим // Константин Константинович
Будут как в финалке боссов часами траить? // Руслан Варнин