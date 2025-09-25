Borderlands 4 получила крупнейшее обновление с момента релиза: FOV-слайдер на консолях и массовые улучшения

Gearbox выпустила масштабное обновление для Borderlands 4, которое стало самым значимым с момента выхода игры. Главной новостью стало появление слайдера поля зрения (FOV) на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, чего давно добивались игроки. Однако разработчики предупреждают, что повышение угла обзора выше стандартного значения может негативно сказаться на производительности.
Обновление также включает улучшения стабильности и производительности, исправления множества багов и балансные правки для классов и оружия. Особое внимание уделили исправлению проблемы с утечкой памяти на консолях, из-за которой фреймрейт снижался во время длительных игровых сессий. Gearbox заявляет, что ситуация заметно улучшилась, но расследование продолжается.
Вместо нерфов студия сосредоточилась на усилении персонажей и снаряжения — в духе недавних заявлений креативного директора Грэма Тимминса. При этом часть баффов не вошла в апдейт и будет добавлена в отдельном патче на следующей неделе.
Помимо этого, игроки получили новые еженедельные активности, обновлённые награды и косметику, а также десятки улучшений интерфейса, аудио и визуальной составляющей. На PC тоже заметны позитивные изменения, хотя эксперты Digital Foundry по-прежнему фиксируют серьёзные проблемы с производительностью на высоких настройках.
Borderlands 4 доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
пилите Шура .пилите!
А только я с друзьями не могу играть в коопе или у когото еще такая проблем?
После обновы играли, норм всё было
Так у тебя друзья не премиальные геймеры, поэтому ты можешь играть, а они - нет. 🤦♂️
Слайдер на консолях о май да это же чудо наверно Рэнди лично сделал
Ладно, лет через 5 когда будут отдавать с 90% скидкой или в егс бесплатно можно будет и пройти