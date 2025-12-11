Borderlands 4 получила крупное обновление с рейдовым боссом и новыми режимами сложности

Студия Gearbox Software выпустила масштабное контентное обновление для шутера Borderlands 4, которое привносит в игру серьезные изменения игрового процесса, новые испытания для высокоуровневых персонажей и технические улучшения. Ключевым нововведением стал первый рейдовый босс игры — Блумрипер Непобедимый, представляющий собой зараженное паразитами божество. Сражение с ним происходит на новой арене Блум, где игрокам предстоит не только наносить урон, но и активно использовать навыки передвижения, чтобы не упасть в пропасть.

Уникальной механикой битвы с боссом стала система таймера, напрямую влияющая на качество выпадающей добычи. Чем быстрее отряд уничтожит Блумрипера, тем выше будет ранг награды, варьирующийся от бронзового до платинового. Самые редкие предметы, включая новую легендарную снайперскую винтовку Rainmaker и специфические модификаторы класса, можно получить только при быстром прохождении на уровне сложности Величайший Искатель Хранилища. Всего в список выделенной добычи босса добавлено девять новых легендарных предметов.

Для игроков, ищущих дополнительный вызов, разработчики добавили опцию Истинный режим. При ее активации сила и численность противников, а также количество элитных врагов масштабируются так, будто в сессии находятся четыре игрока, даже если пользователь играет в одиночку. Также в игре появился шестой уровень Величайшего Искателя Хранилища (UVHM 6), в котором доступна новая прошивка Skillcraft, значительно усиливающая урон и критический шанс активных навыков.

Помимо контента, патч содержит значительные технические оптимизации. Авторы внедрили технологию PGO для повышения эффективности исполняемого файла, улучшили производительность системы освещения Lumen и оптимизировали отрисовку растительности. Внутриигровые кинематографические сцены теперь воспроизводятся с повышенной частотой кадров, избавившись от ограничения в 30 FPS. Также были добавлены новые графические настройки, позволяющие отключать тени и объемные облака для повышения производительности на слабых конфигурациях.

Обновление также включает балансные правки для призванных существ и компаньонов, делая их более отзывчивыми и увеличивая радиус их атак.