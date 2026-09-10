Borderlands 4 получила масштабный патч 1.10 с новым персонажем, сюжетным дополнением и повышением максимального уровня

Студия Gearbox Software и издательство 2K выпустили крупное обновление версии 1.10 для лутер-шутера Borderlands 4, приуроченное к годовщине релиза проекта. Главным бесплатным нововведением для всех обладателей базовой игры стало увеличение планки прокачки сразу на 10 уровней. Это призвано расширить вариативность развития персонажей на планете Кайрос, однако ключевой массив свежего контента разработчики традиционно распределили по платным наборам.

В продажу поступило платное дополнение с новым играбельным Искателем Хранилища по имени Loveless the Hacker, стоимость которого отдельно составляет 9.99 доллара. Героиня представляет собой кибернетическую наемницу, делящую сознание с цифровым вирусом, способным материализоваться в боевого змея. Персонаж специализируется на агрессивном ведении боя, коррозийном и радиационном уроне, а ее механика накопления оперативной памяти усиливает параметры стрельбы и рукопашных атак. Новый боец также включен в состав дорогого издания Super Deluxe Edition и комплекта Vault Hunter Pack.

Вторым крупным релизом стал сюжетный набор З4ЛП и райский ад с ценником 19.99 доллара. Дополнение отправляет игроков на тропический остров Провидение, где предстоит объединить силы со знакомым роботом-охотником З4ЛПом ради спасения его скага и сражения против корпорации Тедиор. Разработчики добавили в игру новую локацию с механикой перемещения по канатам, 8 сюжетных боссов, 13 мини-боссов, 2 вида редчайшего перламутрового оружия и 18 легендарных предметов экипировки. Для высадки в джунглях требуется достичь как минимум 13 уровня.

Линейку платных материалов расширил и пятый набор Неслыханная щедрость за 5.99 доллара с участием Сирены Амары, посвященный изучению аномалий и фазовых разломов. В него вошли повторяемое сюжетное задание с боссами, перламутровый дробовик, легендарный лут и транспорт. Одновременно с этим стала доступна пятая Карта Хранилища, которая предлагает прогрессию без ограничения по времени ради открытия 24 косметических наград и 4 единиц легендарной экипировки со случайными свойствами.

Вместе с платными новинками авторы значительно пересмотрели характеристики оригинального квартета героев. Патч 1.10 принес масштабные усиления для Амона, Харлоу, Рафы и Векс. Создатели сократили время отката классовых способностей, повысили множители урона и переработали механику миньонов. В частности, фамильяр Векс по кличке Трабл получил прибавку к здоровью на 42% и увеличение базового урона на 33%, так как фанаты долгое время жаловались на его слабую эффективность в высокоуровневом контенте.

В сопроводительном описании разработчики заявили, что за прошедший год проделали огромную работу над стабильностью, устраняя вылеты, статтеры и просадки кадровой частоты на всех платформах. По словам авторов, команда продолжит развивать оптимизацию и не планирует останавливаться на достигнутом. Вопреки отчетам создателей, пользовательские обзоры проекта в сервисе Steam по-прежнему остаются смешанными. Игроки продолжают критиковать техническое состояние шутера за микрофризы, ругают систему защиты Denuvo и сетуют на отсутствие базовых удобств вроде полноценной миникарты или глубокой настройки элементов интерфейса.

Одновременно с релизом версии 1.10 на площадке Valve стартовали бесплатные выходные, которые продлятся до 14 сентября 2026 года. Кроме того, на стандартное и расширенные издания игры действует скидка 50% до 24 сентября 2026 года, снизившая стоимость базовой версии до 34.99 доллара.