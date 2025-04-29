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Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.7 127 оценок

Borderlands 4 получила новую дату релиза - игра выйдет на 2 недели раньше

monk70 monk70

Не прошло и трех месяцев с тех пор, как Gearbox объявила, что Borderlands 4 выйдет 23 сентября, но планы уже изменились. К счастью, они не изменились тем разочаровывающим образом, о котором мы обычно слышим, поскольку основатель Gearbox Рэнди Питчфорд сообщил, что запуск Borderlands 4 перенесен на 12 сентября.

Питчфорд также сказал, что обещанный State of Play выйдет в эфир «скоро», так что, похоже, мы получим его в конце этой или следующей недели.

30 апреля пройдёт State of Play, посвящённая Borderlands 4
25
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Mistik.by

Провалится

3
CRAZY rock GAME

А потом выяснится что GTA 6 выходит 12 сентября 😉

2
maximus388

Скорее наоборот. Gearbox входит в 2К, которая в свою очередь в Take-Two, там же и Rockstar. Вероятно, в материнсой компании владеют полной информацией и релиз Борды сместили на пару недель раньше, чтоб максимально отодвинуть от ГТА6. Та в свою очередь появится во второй половине октября или ноябре.

4
CRAZY rock GAME maximus388

Поговаривают ее вообще могут перенести на 26 год

1
maximus388 CRAZY rock GAME

Релиз масштабных проектов всегда сопровождается подобными слухами. Благо тут только консольный, то есть наверняка каких-то осложнений или форс-мажоров будет меньше. В июне узнаем, как минимум будет пора запускать маркетинговую компанию.

My life is a game maximus388

ой было бы неплохо, жду открытие предзаказов на гта 6

1
JustBegun

Лучше 2-ой части уже не сделают.

1
illero

Я уже забыл про нее