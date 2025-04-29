Borderlands 4 получила новую дату релиза - игра выйдет на 2 недели раньше

Не прошло и трех месяцев с тех пор, как Gearbox объявила, что Borderlands 4 выйдет 23 сентября, но планы уже изменились. К счастью, они не изменились тем разочаровывающим образом, о котором мы обычно слышим, поскольку основатель Gearbox Рэнди Питчфорд сообщил, что запуск Borderlands 4 перенесен на 12 сентября.
Питчфорд также сказал, что обещанный State of Play выйдет в эфир «скоро», так что, похоже, мы получим его в конце этой или следующей недели.
Провалится
А потом выяснится что GTA 6 выходит 12 сентября 😉
Скорее наоборот. Gearbox входит в 2К, которая в свою очередь в Take-Two, там же и Rockstar. Вероятно, в материнсой компании владеют полной информацией и релиз Борды сместили на пару недель раньше, чтоб максимально отодвинуть от ГТА6. Та в свою очередь появится во второй половине октября или ноябре.
Поговаривают ее вообще могут перенести на 26 год
Релиз масштабных проектов всегда сопровождается подобными слухами. Благо тут только консольный, то есть наверняка каких-то осложнений или форс-мажоров будет меньше. В июне узнаем, как минимум будет пора запускать маркетинговую компанию.
ой было бы неплохо, жду открытие предзаказов на гта 6
Лучше 2-ой части уже не сделают.
Я уже забыл про нее