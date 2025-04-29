Borderlands 4 получила новую дату релиза - игра выйдет на 2 недели раньше

Не прошло и трех месяцев с тех пор, как Gearbox объявила, что Borderlands 4 выйдет 23 сентября, но планы уже изменились. К счастью, они не изменились тем разочаровывающим образом, о котором мы обычно слышим, поскольку основатель Gearbox Рэнди Питчфорд сообщил, что запуск Borderlands 4 перенесен на 12 сентября.

Питчфорд также сказал, что обещанный State of Play выйдет в эфир «скоро», так что, похоже, мы получим его в конце этой или следующей недели.