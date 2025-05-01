Borderlands 4 получила новый геймплейный трейлер

Компания Gearbox в партнёрстве с PlayStation провела специальное мероприятие State of Play, на котором игроки подробно узнали о том, чего ожидать от Borderlands 4. Помимо подробного рассказа, в начале мероприятия был показан новый трейлер игрового процесса Borderlands 4.

«Ворвитесь в Кайрос в качестве одного из четырёх новых Охотников за Сокровищами, стремящихся к богатству и славе, — говорится в описании игры. — Используйте мощные боевые навыки, настраивайте свою сборку с помощью обширных древов навыков и доминируйте над врагами с помощью динамичных способностей к передвижению.

«Освободитесь от гнетущего Хранителя времени, безжалостного диктатора, который господствует над массами с высоты. Теперь катастрофа, меняющая мир, угрожает его идеальному порядку, сея хаос по всей планете».

Borderlands 4 выйдет 12 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2.