Borderlands 4 получила новый геймплейный трейлер

Компания Gearbox в партнёрстве с PlayStation провела специальное мероприятие State of Play, на котором игроки подробно узнали о том, чего ожидать от Borderlands 4. Помимо подробного рассказа, в начале мероприятия был показан новый трейлер игрового процесса Borderlands 4.
«Ворвитесь в Кайрос в качестве одного из четырёх новых Охотников за Сокровищами, стремящихся к богатству и славе, — говорится в описании игры. — Используйте мощные боевые навыки, настраивайте свою сборку с помощью обширных древов навыков и доминируйте над врагами с помощью динамичных способностей к передвижению.
«Освободитесь от гнетущего Хранителя времени, безжалостного диктатора, который господствует над массами с высоты. Теперь катастрофа, меняющая мир, угрожает его идеальному порядку, сея хаос по всей планете».
Borderlands 4 выйдет 12 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2.
Можно уже нормальных, оригинальных персонажей? Очередные охотники за хранилищами, им самим не надоело?
Там пара десятков их вроде набралось уже. А по поводу оригинальных персонажея, Риза и Фиону из tales from the borderlands уже вряд ли кто-то сможет превзойти.
Геймеры, освободитесь ( не играйте!) от гнетущего главы Gearbox Software, безжалостного диктатора, который навалил фиолетовые кучи дерьма в игру с графикой Borderlands 2.
тут нет геймеров
Похоже, из-за свича графика сильно не изменилась. Наверное, все силы ушли на геймплей и сюжет, так ведь?
Как говориться, вкусы у всех разные . Терпеть не могу Borderlands в принципе , калька на третий фолыч в сеттинге Безумного Макса .
жеестьььь.. думал что будет лучше - такое ощущение что серия развивается в обратную сторону