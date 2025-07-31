Borderlands 4 получила новый трейлер, демонстрирующий геймплей на Nintendo Switch 2

Владельцам консоли Nintendo Switch 2 не стоит переживать, что Gearbox в процессе разработки Borderlands 4 для этой платформы пошла на большие компромиссы. Сегодня студия впервые показала геймплейные кадры на Direct, посвященном партнерам Nintendo. Итог на удивление выглядит вполне достойно.

Напомним, что четвертая часть франшизы будет работать на Switch 2 при 30 FPS, что является более чем приемлемым стандартом для портативной консоли - особенно для игры с высоким темпом. Судя по новому трейлеру, разработчики стараются сохранить все, что делает серию Borderlands такой интересной - перестрелки, хаос, юмор и кучу лут-экшена. При этом в ней будет присутствовать весь контент, запланированный для других платформ.

Релиз игры на Switch 2 состоится 3 октября 2025 года, а на ПК, PlayStation 5 и Xbox X/S Series - 12 сентября.