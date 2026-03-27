Borderlands 4 получила первое сюжетное DLC: новый охотник за хранилищами, ледниковая зона и улучшенная оптимизация

Студия Gearbox выпустила крупное обновление 1.5 для своего лутер-шутера Borderlands 4, которое добавило в игру сюжетное DLC Story Pack 1: Mad Ellie and the Vault of the Damned, повышение уровня персонажей и ввело сквозной прогресс для персонажей.
Что входит в Story Pack 1
Игрокам стал доступен новый охотник за хранилищами по имени C4SH. Персонаж класса "Плут" можно использовать как в дополнении, так и в основной кампании. Для него создали отдельную ветку навыков, уникальные способности и короткий сюжетный ролик.
Главная локация дополнения - Зона шепчущего ледника. Там добавили новые сюжетные и побочные миссии, коллекционные предметы, двух крупных боссов, 16 мини-боссов и новых врагов.
Что касается экипировки, в игру добавили 3 перламутровых оружия, 18 легендарных предметов (оружие и снаряжение) и 5 легендарных классовых модулей. Также доступен 31 предмет косметики.
Как получить дополнение
Владельцы Super Deluxe Edition получат контент автоматически. Если у вас стандартная или Deluxe-версия, можно приобрести набор Vault Hunter Pack, включающий оба сюжетных дополнения и дополнительный набор косметики, либо купить Story Pack 1 отдельно.
Бесплатные обновления: уровень 60 и общий прогресс
С выходом патча 1.5 максимальный уровень охотников за хранилищами подняли с 50 до 60. Это дает 59 очков навыков для прокачки билда.
Главное нововведение - общий прогресс для всех персонажей. Теперь при создании нового охотника (включая C4SH) ему автоматически открываются все исследованные карты, собранные коллекционные предметы, улучшения транспорта, косметика и пройденные активности с других персонажей в сохранении.
Владельцы Story Pack 1 могут начать игру за нового героя сразу с 13 уровня, минуя начальный этап. Разработчики также работают над кроссплатформенными сохранениями, но эта функция появится позже.
Производительность на ПК
Команда продолжает улучшать оптимизацию. Разработчики рассказали о работе над повышением средней частоты кадров и стабильности для разных конфигураций.
Что еще в планах на 2026 год
До конца года выйдут бесплатные обновления: второй рейд-босс и испытание Takedown с повышенной сложностью, а также наборы Bounty Packs с новой косметикой и миссиями о жителях Кайроса. Story Pack 2, второе крупное сюжетное дополнение, также включено в Super Deluxe Edition.
Данное обновление уже было взломано группой DenuvOwO.
Когда скидка хотя бы 50%? Тогда можно и взять будет
Оптимизация громко сказано, графон понерфили, если раньше в 4к игра ела овер 15гб видеопамяти, то теперь кушает около 10,5
на консолях есть проблемы? оптимизация улучшилась с патчем? владельцы подскажите