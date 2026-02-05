Borderlands 4 получила статус верифицированной игры для Steam Deck

Borderlands 4 официально прошла проверку на совместимость с Steam Deck, что подтверждает совместимость последней части популярной серии лоутер-шутеров от Gearbox с портативной консолью Valve.

Сертификация появилась вскоре после объявления о том, что разработка версии Switch 2 была приостановлена на неопределенный срок. Причина задержки — технические проблемы с Unreal Engine 5, но если они будут решены, версия для Switch 2 вполне может выйти, пусть и с опозданием. Однако на данный момент порт остается без подтвержденных сроков.

Для пользователей портативных игровых устройств сложившаяся ситуация имеет два совершенно разных исхода. На Steam Deck статус «Проверено» означает, что игра отвечает стандартам Valve в отношении производительности и управления, тогда как версия для Switch 2 столкнулась со значительной неопределенностью.

Take-Two Interactive подтвердила, что работы над портированием были приостановлены в феврале 2026 года. Ранее ожидалось, что Borderlands 4 для Switch 2 выйдет в октябре 2025 года, но с тех пор игру удалили из графика релизов. Хотя издатель утверждает, что сейчас все ресурсы направлены на оптимизацию для уже существующих платформ, в связи с отсутствием сроков, будущее версии для Switch 2 вызывает серьезные сомнения.