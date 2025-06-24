Borderlands 4 получила взрослый рейтинг за насилие, зрелый юмор и ненормативную лексику

Borderlands 4 официально получила рейтинг от ESRB и сингапурского IMDA, что подтверждает возвращение фирменного сочетания графического насилия, зрелых тем и непочтительного юмора. Глобальный релиз этой лутер-шутера запланирован на 12 сентября 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, а затем выйдет версия для Nintendo Switch 2. Эти рейтинги предполагают, что Gearbox Software сохраняет характерный для франшизы тон в своей следующей части.

Согласно рейтингу ESRB, Borderlands 4 получила взрослый рейтинг 17+. Рейтинг включает в себя кровь и увечья, интенсивное насилие, сексуальные темы и ненормативную лексику, а также внутриигровые покупки.

В соответствии с устоявшейся формулой франшизы, бои представлены точки зрения от первого лица. Игроки используют арсенал оружия — от дробовиков и пулемётов до взрывчатки и клинков — чтобы уничтожать волны человеческих и фантастических врагов, включая существ, называемых потрошителями, ящерами и сплайсами. ESRB описывает эти столкновения как «неистовые бои», отмеченные «реалистичными выстрелами, криками боли и эффектами брызг крови». Многие враги расчленяются после поражения, а конечности и куски крови заполняют локацию. Некоторые кат-сцены ещё больше повышают уровень жестокости, включая изображения пронзания, самоуничтожения и взрывных смертей существ, которые разбрызгивают кровь.

Рейтинг также привлекает внимание к частым сексуальным намёкам и неприличному контенту в игре. По крайней мере в одной игровой локации игроки столкнутся с предметами, напоминающими секс-игрушки, включая фаллические образы и дилдо. Как и ожидалось, на протяжении всей игры встречается сильная ненормативная лексика, включая слово «f**k».