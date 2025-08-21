Borderlands 4 получилась такой классной, что ее можно продавать за $ 200, считает босс Gearbox

Пока игроки сетуют на рост цен на игры до $80, генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд считает, что Borderlands 4 намного ценнее, и мы все должны заплатить $200 за этот шедевр.

При этом он также хотел бы, чтобы игру раздавали бесплатно, чтобы каждый мог ее испытать.

"Черт, я думаю, они могли бы брать и $200", - сказал он GamesRadar+. "[Но] я бы хотел, чтобы они раздавали ее бесплатно, потому что тогда в нее будут играть все. Но бизнес так не работает. Тем не менее, она на самом деле имеет ценность."

То есть, с одной стороны, даже $200 (может быть, это предвещает цену GTA 6?), но уже через мгновение — бесплатная раздача, чтобы не было еще одного скандала. Затем в разговоре Питчфорд утверждает, что он сам имеет большое влияние на итоговую цену своих игр и что вся дискуссия вокруг них не имеет значения. Но прежде всего он убежден в высоком качестве своей последней игры.

Borderlands 4 — это потрясающая игра. Она абсолютно фантастическая, и ее ценность неоспорима. Если посмотреть на предыдущие части серии, то можно увидеть, что многие игроки провели в них тысячи часов. Если подходить к этому с точки зрения соотношения времени, проведенного за чем-то, и времени, потраченного на просмотр различных видов развлекательных медиа, то ни в одной другой форме в мире вы не найдете ничего более ценного.

Впрочем, это всего лишь его мечты, поскольку игра будет стоить $70, когда выйдет, что, наверняка, разочаровало Питчфорда, так как именно он утверждал, что «настоящие фанаты» найдут способ заплатить за игру $80. Наверняка, он прекрасно подружился бы с бывшим президентом Blizzard Майком Ибаррой, который как-то заявил, как было бы прекрасно иметь возможность давать разработчикам чаевые.

Разумеется, каждый волен распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению, однако, как оказалось, даже проведя несколько часов за предыдущими частями серии Borderlands, едва ли кто-то согласится выложить $200 за новую часть. К счастью, никто из нас не будет сталкиваться с такой дилеммой.

Насколько это соответствует действительности, мы сможем узнать уже 12 сентября, когда состоится релиз Borderlands 4 для PC, PS5 и XSX, а порт для Switch 2 появится чуть позже - 3 октября.