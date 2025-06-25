Borderlands 4 получит фоторежим, но не на старте

Borderlands 4 поступит в магазины в середине сентября, а пока поклонники серии уже обсуждают различные аспекты в социальных сетях: от деталей, уже подтвержденных Gearbox Software, до надежд и прогнозов на следующую главу.
Одна из самых горячих тем касается наличия (или отсутствия) фоторежима. Обсуждение стало настолько бурным, что в него напрямую вмешался официальный аккаунт Gearbox и креативный директор Грэм Тимминс, сообщив хорошую и плохую новость: в Borderlands 4 будет фоторежим, но не сразу. Он будет добавлен в обновлении после запуска. Как объяснил Тимминс, данная функция планировалась с самого начала, но разработчики решили отдать предпочтение «доработке других элементов, более важных для игрового процесса».
Borderlands 4 выйдет 12 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Версия для Nintendo Switch 2 должна выйти к концу 2025 года.
тоетсь есть прям реальные люди которым жизненно важно иметь в игре фоторежим? жуть
Конечно, любителий наделать скринов, и сорить ими в нете полно.
Даже есть люди которые фотографируют свою еду! Человечество конкретно заболело...
фух, а я то думал главный инновационный, новомодный фич игры не добавят, плевать на сюжет и геймплей, даешь фоторежим и новость про него
129 долларов - половина функций нет - топ
70$ за базовое издание, половина функций будет больше и разнообразнее, чем в предыдущей части, которая разошлась тиражом свыше 20млн. Конечно топ.
Только для чего ты продолжаешь так трястись, если не интересно, во всех одноименных темах отмечаешься?
Проходи мимо, за тот же прайс можно купить корейские жопы и сиськи с модами. У людей есть выбор.
Кстати, в мегапопулярной Экспедиции 33 фоторежима до сих пор нет, а в еще в одном распиаренном чешском симуляторе холопа он вообще без ряда необходимых расхожих функций, и обновить его собираются только в следующих ДЛС.
не чё переживёшь - и не топ игра за 70 долларов, к экспедиции отдельный разговор, а как говорил так и буду говорить - живи с этим, + я так понимаю собрал во круг себя фанатов ( и стал популярен) - так как объяснить что треть даунов из пг читает мои комменты и следит за мной, я такую популярность к себе объяснить не смогу.........
Это что бы делать прОклятые изображения оружия.))
Всё правильно. Фотография этой чушни должна быть только в самом конце, на надгробии.