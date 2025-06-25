Borderlands 4 получит фоторежим, но не на старте

Borderlands 4 поступит в магазины в середине сентября, а пока поклонники серии уже обсуждают различные аспекты в социальных сетях: от деталей, уже подтвержденных Gearbox Software, до надежд и прогнозов на следующую главу.

Одна из самых горячих тем касается наличия (или отсутствия) фоторежима. Обсуждение стало настолько бурным, что в него напрямую вмешался официальный аккаунт Gearbox и креативный директор Грэм Тимминс, сообщив хорошую и плохую новость: в Borderlands 4 будет фоторежим, но не сразу. Он будет добавлен в обновлении после запуска. Как объяснил Тимминс, данная функция планировалась с самого начала, но разработчики решили отдать предпочтение «доработке других элементов, более важных для игрового процесса».

Borderlands 4 выйдет 12 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Версия для Nintendo Switch 2 должна выйти к концу 2025 года.