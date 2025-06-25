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Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.3 201 оценка

Borderlands 4 получит фоторежим, но не на старте

Gruz_ Gruz_

Borderlands 4 поступит в магазины в середине сентября, а пока поклонники серии уже обсуждают различные аспекты в социальных сетях: от деталей, уже подтвержденных Gearbox Software, до надежд и прогнозов на следующую главу.

Одна из самых горячих тем касается наличия (или отсутствия) фоторежима. Обсуждение стало настолько бурным, что в него напрямую вмешался официальный аккаунт Gearbox и креативный директор Грэм Тимминс, сообщив хорошую и плохую новость: в Borderlands 4 будет фоторежим, но не сразу. Он будет добавлен в обновлении после запуска. Как объяснил Тимминс, данная функция планировалась с самого начала, но разработчики решили отдать предпочтение «доработке других элементов, более важных для игрового процесса».

Borderlands 4 выйдет 12 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Версия для Nintendo Switch 2 должна выйти к концу 2025 года.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Игорь Болонев

тоетсь есть прям реальные люди которым жизненно важно иметь в игре фоторежим? жуть

5
Nereteresis

Конечно, любителий наделать скринов, и сорить ими в нете полно.

Сережаа

Даже есть люди которые фотографируют свою еду! Человечество конкретно заболело...

Властелин Сосцов

фух, а я то думал главный инновационный, новомодный фич игры не добавят, плевать на сюжет и геймплей, даешь фоторежим и новость про него

2
jax baron

129 долларов - половина функций нет - топ

2
maximus388

70$ за базовое издание, половина функций будет больше и разнообразнее, чем в предыдущей части, которая разошлась тиражом свыше 20млн. Конечно топ.
Только для чего ты продолжаешь так трястись, если не интересно, во всех одноименных темах отмечаешься?
Проходи мимо, за тот же прайс можно купить корейские жопы и сиськи с модами. У людей есть выбор.

Кстати, в мегапопулярной Экспедиции 33 фоторежима до сих пор нет, а в еще в одном распиаренном чешском симуляторе холопа он вообще без ряда необходимых расхожих функций, и обновить его собираются только в следующих ДЛС.

2
jax baron maximus388

не чё переживёшь - и не топ игра за 70 долларов, к экспедиции отдельный разговор, а как говорил так и буду говорить - живи с этим, + я так понимаю собрал во круг себя фанатов ( и стал популярен) - так как объяснить что треть даунов из пг читает мои комменты и следит за мной, я такую популярность к себе объяснить не смогу.........

ferojuyt

Это что бы делать прОклятые изображения оружия.))

1
Destroited

Всё правильно. Фотография этой чушни должна быть только в самом конце, на надгробии.