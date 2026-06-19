Borderlands 4 получит рейд "Бездна Хадрона" и сюжет про Зейна в обновлении 1.8 - показан масштабный трейлер патча

Gearbox Software и 2K представили крупное обновление 1.8 для Borderlands 4, сопроводив его новым трейлером, в котором показали ключевые элементы будущего контента. Патч выйдет 25 июня и добавит как бесплатные активности для эндгейма, так и платное сюжетное расширение, ориентированное на позднюю стадию прохождения.

Главным платным дополнением станет пакет «Награда 3: A Zane to Kill For». В нём игроков отправят в неон-нуарную аркадную историю, где Охотникам за Криптами предстоит расследовать убийство диги-клона Зейна. Дополнение включает повторяемую сюжетную кампанию, нового босса и двух мини-боссов, а также «Карту Крипты 3» с косметическими наградами и редким снаряжением.

Отдельное внимание в трейлере уделили бесплатному рейду «Бездна Хадрона» — масштабному эндгейм-испытанию, действие которого разворачивается на подводной исследовательской станции. Игроков ждут мутировавшие противники, динамически адаптирующиеся к размеру группы, а финальной целью станет битва с Ребёнком Терраморфоса. Для повышения сложности предусмотрены режимы «Хаос» и «Хардкор», а среди наград заявлены новые легендарные предметы и редкий тип оружия серии Perlescent.

Помимо нового контента, обновление добавит кроссплатформенные сохранения, позволяющие переносить прогресс между платформами — функция, которую давно ожидало сообщество серии.

Gearbox также обозначила дальнейший план поддержки игры: уже 30 июля с патчем 1.9 выйдет «Охота за головами 4», а осенью ожидаются ещё два крупных набора контента, включая новую сюжетную линию и дополнительные «Охоты за криптой». Судя по представленному трейлеру и дорожной карте, Borderlands 4 делает ставку на долгосрочную эндгейм-поддержку и регулярное расширение высокоуровневого контента.