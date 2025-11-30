Borderlands 4 потеряла 96% игроков в Steam после рекордного запуска

Количество игроков Borderlands 4 в Steam резко упало, потеряв примерно 96% от своей активной базы через два месяца после релиза. Лутер-шутер от Gearbox, установивший исторический рекорд для франшизы на платформе Valve, теперь столкнулся с тревожным прогнозом.

Игра вышла на цифровых платформах 12 сентября, зарегистрировав впечатляющие 304 398 одновременных игроков в Steam в период запуска. Однако последние данные SteamDB показывают, что за последние 24 часа пиковое число активных пользователей упало до всего 10 818, что ставит под сомнение жизнеспособность игры.

Штраус Зельник, генеральный директор Take-Two (материнская компания 2K Games), уже признал перед акционерами, что продажи Borderlands 4 не оправдали ожиданий, несмотря на лучший старт франшизы в США. Среди причин низких показателей — технические проблемы с ПК-версией в период релиза.

Неоднозначные отзывы в Steam указывают на то, что одним из главных объектов критики стал финал игры. В отличие от игр-сервисов, которые постоянно обновляются, Borderlands 4 следовала традиционной модели франшизы, что может частично объяснять отток игроков после завершения основной кампании.

Gearbox уже выпустила бесплатный Bounty Pack с новыми миссиями и боссами, но самый существенный контент ещё не готов. Основные сюжетные дополнения запланированы только на 2026 год, когда выйдет первое платное дополнение с новой кампанией и новым персонажем Искателем Хранилища. В том же году подтверждён выход второго сюжетного дополнения.