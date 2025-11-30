Borderlands 4 потеряла 96% игроков в Steam после рекордного запуска

Количество игроков Borderlands 4 в Steam резко упало, потеряв примерно 96% от своей активной базы через два месяца после релиза. Лутер-шутер от Gearbox, установивший исторический рекорд для франшизы на платформе Valve, теперь столкнулся с тревожным прогнозом.
Игра вышла на цифровых платформах 12 сентября, зарегистрировав впечатляющие 304 398 одновременных игроков в Steam в период запуска. Однако последние данные SteamDB показывают, что за последние 24 часа пиковое число активных пользователей упало до всего 10 818, что ставит под сомнение жизнеспособность игры.
Штраус Зельник, генеральный директор Take-Two (материнская компания 2K Games), уже признал перед акционерами, что продажи Borderlands 4 не оправдали ожиданий, несмотря на лучший старт франшизы в США. Среди причин низких показателей — технические проблемы с ПК-версией в период релиза.
Неоднозначные отзывы в Steam указывают на то, что одним из главных объектов критики стал финал игры. В отличие от игр-сервисов, которые постоянно обновляются, Borderlands 4 следовала традиционной модели франшизы, что может частично объяснять отток игроков после завершения основной кампании.
Gearbox уже выпустила бесплатный Bounty Pack с новыми миссиями и боссами, но самый существенный контент ещё не готов. Основные сюжетные дополнения запланированы только на 2026 год, когда выйдет первое платное дополнение с новой кампанией и новым персонажем Искателем Хранилища. В том же году подтверждён выход второго сюжетного дополнения.
10к - онлайн не маленький, тем более для соло игры
10к онлайн маленький, особенно для топ игр, на которых потрачено уйму денег, у которой был мега пиар.
Возьмём к примеру Ведьмака 3, игре сколько лет? А там сейчас 34 027.
Другое дело когда игры у которых пиар был так себе, и бюджет не высокий.
Помните, как я говорил, что оно сдуется?
Ну, это как раз тот случай, когда не нужно быть вангой, так сказать))
А вот на счет твоих предсказаний по поводу ГТА 6 уже интересней))
Оптимизация улучшилась спустя два месяца?
ну так люди прошли сюжетную игру и всё
тоже мне новость
А что там делать? Поиграл, сюжет пройден, до свидания.
Ну всё правильно. Весь плебс отвалился и остались только премиальные геймеры, для которых и делали игру. 😂
Кто купил игру на старте - уже как раз её прошли, остальные ждут скидок приличных, всё как обычно)
Видимо не все приняли игру для элиты)