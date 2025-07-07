Borderlands 4 - "поворотный момент" для вселенной; Gearbox поведала о новых фракциях и лидерах

Второй эпизод Beyond the Borderlands уже доступен, в котором управляющий директор повествования Gearbox Лин Джойс и директор повествования Сэм Уинклер глубже погружаются в Borderlands 4. На этот раз основное внимание уделяется различным фракциям и лидерам Кайроса.

Первая наиболее заметная фракция — Аутсайдеры во главе с Рашем, которые также терпят крушение на Кайросе и стремятся её покинуть. Вскоре они присоединяются к Багровому Сопротивлению вместе с Охотниками. Затем идут Аугеры, потомки шахтёрских бригад, изначально отправленных на планету Хранителем времени и возглавляемых Колдером.

Идолопоклонник Сол правит Фейдфилдами и ищет одобрения главного злодея, но в Терминус Рейндж есть Подлый Ликтор, который также является Аугером и экспериментирует с Эридиумом. Также есть Электи, ранее высший класс города Хранителя времени, но которые остались снаружи после того, как Элпис врывается в мир. Под предводительством Левейна они стремятся выжить, как и все остальные.

Наконец, есть Королева-Потрошитель в Кадия Берн, которая вырывает свои Болты (и болты своих солдат, вольно или нет) и восстаёт против Хранителя времени. Что касается последнего, то он «угроза, которая всегда нависает над действиями игрока».

Джойс подытожил, назвав продолжение «поворотным моментом в нашей вселенной», и стоит поиграть, чтобы увидеть, «как оно связано с нашими предыдущими играми», а также «куда оно приведёт в конце».

Borderlands 4 выйдет 12 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК (а позже и для Nintendo Switch 2).