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Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.7 139 оценок

Borderlands 4 позволит переиграть сюжетные миссии и повторно сразиться с боссами

butcher69 butcher69

В Borderlands 4 игроков ждет множество приятных нововведений, включая переработанную систему лута. В рамках презентации State of Play была представлена Moxxi's Big Encore Machine — специальная машина, позволяющая загружать конкретные бои с боссами. Больше не нужно постоянно перезагружать игру в надежде на нужный дроп. Просто выберите босса — и в бой.

Кроме того, теперь можно переигрывать сюжетные миссии. Любимую часть кампании не придется проходить заново с новым персонажем. Это особенно порадует тех, кто хочет заняться фармом или просто еще раз насладиться эпизодами.

Игра выйдет 23 сентября на Xbox Series X/S, PS5, PC и Switch 2. Ближе к релизу Gearbox обещает раскрыть подробности эндгейма.

13
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Alex40001

во 2 такого не было.... в третьей наслаждаться нечем в четвертой наверно еще хуже будет

4
MORDORR

' Наслаждаться'? Я вообще не смог её играть, это не Борда. Первое что ставлю в комп при смене системы - первую. Так она у меня и живёт по жизни...кажется знаю каждый камень в игре. Вторую по настроению...Так что давно уже не жду никаких пряников от конторы.

2
Scorpion_GamePlay

ну да. ведь игра будет такой интересной что мне захочется заново делать одно и тоже, только вместо 30 минут, буду час валить босса. Ммм спасибо

3
Costollom

Тот кто играл в Borderlands такое бы не написал.

3
jax baron

А можно тоже самое но постоянно менять перса? чтоб за все 4 сыграть.

2
UndisturbedDelbert

ВаУУУ __Вот это нововведения)))