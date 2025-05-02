Borderlands 4 позволит переиграть сюжетные миссии и повторно сразиться с боссами

В Borderlands 4 игроков ждет множество приятных нововведений, включая переработанную систему лута. В рамках презентации State of Play была представлена Moxxi's Big Encore Machine — специальная машина, позволяющая загружать конкретные бои с боссами. Больше не нужно постоянно перезагружать игру в надежде на нужный дроп. Просто выберите босса — и в бой.

Кроме того, теперь можно переигрывать сюжетные миссии. Любимую часть кампании не придется проходить заново с новым персонажем. Это особенно порадует тех, кто хочет заняться фармом или просто еще раз насладиться эпизодами.

Игра выйдет 23 сентября на Xbox Series X/S, PS5, PC и Switch 2. Ближе к релизу Gearbox обещает раскрыть подробности эндгейма.