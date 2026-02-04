Borderlands 4 продолжит получать поддержку, несмотря на слабый старт продаж

Take-Two Interactive подтвердила, что Borderlands 4 продолжит получать обновления и новый контент от Gearbox Software, несмотря на «немного более слабый, чем ожидалось» старт продаж. Пять месяцев после релиза компания остаётся «очень оптимистичной» в отношении лутер-шутера.

В интервью GamesIndustry.biz генеральный директор Take-Two, Штраус Зелник, отметил: «Мы продолжаем поддерживать Borderlands. Скоро выйдет новый контент и обновления, и мы остаёмся очень оптимистичными относительно этой игры. Мы ожидаем, что она будет продолжать хорошо продаваться на протяжении всего жизненного цикла».

Оптимизм материнской компании подтверждает и президент Take-Two, Карл Слатофф: «Gearbox Software продолжит поддерживать Borderlands 4 новым контентом и обновлениями, и мы ожидаем сильных продаж в течение всего времени существования игры».

Однако не обошлось без проблем: на ПК игроки столкнулись с производительностью на старте, а версия для Switch 2 была отложена «для дополнительной доработки и полировки». В итоге Take-Two приняла решение временно приостановить работу над портом для консоли, сосредоточившись на оптимизации и выпуске пострелизного контента для существующих платформ.

Несмотря на эти трудности, Borderlands 4 установила несколько рекордов продаж в США, став самым быстро продаваемым проектом в истории серии. Gearbox и Take-Two продолжают работать над улучшением игры, чтобы удерживать интерес аудитории и укреплять успех франшизы.